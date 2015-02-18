اجرای طرح بشیر در راستای کاهش طلاق/وجود۱۸ خانه امن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله مسعودی فرید پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در یک آسیب اجتماعی تنها شیوع اهمیت ندارد بلکه شدت آسیب از اهمیت خاصی برخوردار است، اظهار داشت: آسیب اجتماعی وجود شرایطی است که مردم به واسطه آن شرایط را نامناسب تلقی و معتقدند برای کاهش آن باید مداخله انجام شود.

وی با اشاره به اینکه آمار طلاق در کشور یک از هر ۵ ازدواج است ، افزود: گرچه پدیده طلاق در کشور ما کمتر از آمار جهانی است اما با توجه به طرح فزاینده طلاق در کشور کاهش این پدیده یکی از برنامه های در دستور کار امور اجتماعی بهزیستی است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور با بیان اینکه طلاق حاصل فرایندی خاص در خانواده است، تاکید کرد: در واقع این پدیده نوک کوه یخ مشکلات را تشکیل می دهد و بسیاری از مشکلات منجر به طلاق و پس از آن از دید ما ناپیداست.

وی ادامه داد: بر این اساس با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مبحث خانواده طرح بشیر با هدف تحکیم بنیان خانواده ها طراحی شده است.

مسعودی فرید ابراز داشت: ۵ دفتر تخصصی در سازمان بهزیستی شامل دفتر آسیب دیدگان امور اجتماعی، دفتر توانمندسازی خانواده و زنان، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مشاوره و خدمات اجتماعی و اعتیاد و پیشگیری بر روی موضوع طلاق کار کردند چرا که هرکدام از مشکلاتی همانند اعتیاد به نوعی با طلاق ارتباط دارند.

امضای تفاهم نامه با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه ای با معاونت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضاییه، ابراز داشت: قوه قضاییه یکی از شرایط اصلی ما در این است و مستندات قانونی نیز در این زمینه وجود دارد چراکه مطابق قانون حمایت از خانواده، دادگستری و قضات باید افرادی را که برای طلاق مراجعه می کنند را به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی معرفی نمایند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور ادامه داد: آنچه که باعث توسعه تعامل با قوه قضاییه شده است کار مشترکی با موضوع طلاق با دوستان این سازمان بود که نتیجه آن بیش از ۵۰ درصد پیشگیری از طلاق بود.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح بشیر بر مبنای استراتژی دو گام به عقب طراحی شده به این معنا که پیش ازطلاق به فکر چاره جویی برای این مشکل باشیم، ابراز داشت: گام نخست سالهای ابتدایی پس از ازدواج است چراکه به طور معمول بیشترین طلاق در ۵ سال اول زندگی رخ می دهد که با عدم آموزش مرتبط است.

مسعودی فرید خاطرنشان کرد: بر این اساس در این دوران مهارت های حل تعارض، ارتباط موثر، عشق و حمایت در خانواده و سبک های فرزندآوری و اقتصاد خانواده به زوجین آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه با این برنامه های قصد داریم آستانه تحمل افراد را در راستای رفع مشکلات بالاتر ببریم، گفت: گام دوم پیش از ازدواج است که باید خانواده، آموزش و پرورش و رسانه باید فرزندان را برای پذیرش نقش های متعدد اجتماعی خود در آینده آماده کنند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور ابراز داشت: منظور از این آموزش ها ارائه سخنرانی برای یک جمع نیست بلکه لازم است این آموزش متداوم باشد و بر این اساس بسته اموزشی در ۱۰ جلسه با رویکردی تعاملی و با فعالیت عملی تدارک دیده شده است و افرادی در سنین ازدواج و پیش از انتخاب فردی برای ازدواج در این طرح خودشناسی، چگونگی انتخاب و مواردی چنین را فرا می گیرند.

وجود ۱۷۰ مرکز کاهش طلاق در کل کشور

وی با بیان اینکه ۱۷۰ مرکز کاهش طلاق و یک هزار مرکز مشاوره روانشناختی در کل کشور داریم، بیان داشت: گام دیگر این طرح مربوط به حین ازدواج، پیش، هنگام طلاق موقع طلاق است که زوجین نیازمند آموزش و مشاوره هستند.

مسعودی سه فاز اجرایی برای طرح بشیر برشمرد و گفت: فاز استقرار (آماده سازی زیرساخت هایی همچون محتوا، آماره کردن مربیان، نهایی سازی آموزش ها و موارد دیگر)، آغاز طرح از استان های با نرخ طلاق با شیب بالا و اجرا در دیگر استان ها سه فازی است که این طرح در آنها اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح در سه ماهه نخست سال ۹۴ در استان های با نرخ شیب بالای طلاق اجرایی می شود، ابراز داشت: در ۶ ماهه دوم سال نیز دیگر استان های کشور درگیر این موضوع می شوند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور با عنوان کردن این مطلب که بهزیستی اعتبارات خوبی برای این طرح در نظر گرفته است، اظهار اشت: سازمان های مختلف همچون ورزش و جوانان، قوه قضاییه، شهرداری ها، معاونت امور خانواده و زنان، ریاست جمهوری، استانداریها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است در این زمینه به ما کمک کنند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره خانه های امن برای احساس امنیت برای زنان در معرض خشونت ابراز داشت: گاهی تعارضی در خانواده اتفاق می افتد و به هر دلیل دختر یا بانوی خانواده از منزل خارج می شود.

مسعودی فرید ابراز داشت: این مسئله دارای اهمیت است که این فرد در جایی امن مستقر شود و بر این اساس ۱۸ خانه امن در استانهای کشور از جمله اصفهان وجود دارد.

۱۲۳ تلفن اورژانس اجتماعی برای کمک به خانواده ها

وی هدف اصلی بهزیستی در این موارد را کمک به خانواده ها دانست و ابراز داشت: مکان این خانه ها محرمانه اما هر فرد در صورت نیاز به استقرار در این خانه ها می تواند با تماس با تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ آدرس این خانه را دریافت کند و اگر در استانی نیز این خانه ها موجود نباشد مرکز مداخله بحران وارد عمل شده و به فرد مشاوره خواهند داد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور همچنین از ساخت سریالی درباره اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ در آینده نزدیک خبر داد.