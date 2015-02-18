۴۵ روستا در استان یزد زیر پوشش تلویزیون دیجیتال قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان یزد، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم، معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما از پروژه دیجیتال ۴۵ روستا در استان یزد بهره برداری کرد.

بر این اساس از امروز ۴۵ روستا از جمله آسفیچ، ده علی، گاریزات، ندوشن، روستاهای بخش هرات و ده‌ها روستای دیگر که همگی از روستاهای پرجمعیت استان به شمار می روند، زیر پوشش تلویزیون دیجیتال قرار گرفتند.

سیدحسن آسایش، مدیرکل سابق صدا و سیمای مرکز استان یزد در این مراسم با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد جمعیت و مناطق استان یزد زیر پوشش فرستنده های دیجیتال هستند، اظهار داشت: بسیاری از شهرها و بخش ها و حتی روستاهای استان یزد از این امکان به کوشش معاونت فنی صدا و سیمای استان یزد بهره مند شده اند.

وی خاطرنشان کرد: رینگ ارتباط فیبرنوری در صدا و سیمای استان یزد نیز به طول ۱۴ کیلومتر اجرایی شده و مقدمات اجرای بقیه آن نیز فراهم است.

آسایش با برشمردن دیگر اقدامات انجام شده در دوران فعالیت خود در صدا و سیمای یزد، عنوان کرد: توجه جدی به لهجه بومی و فرهنگ مردم یزد به صورت فاخر در برنامه ها مدنظر بوده و علاو بر آن در اغلب برنامه ها معماری سنتی نیز به شکلی قابل توجه ترویج شده است.

وی ادامه داد: مردم یزد با ویژگی هایی نظیر تدین، سختکوشی، قناعت، حجاب و ... شناخته می شوند که تلاش شده این برند مردم یزد در برنامه سازی های صدا و سیما در طول این مدت مورد توجه ویژه قرار گیرد.