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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

از امروز

۴۵ روستا در استان یزد زیر پوشش تلویزیون دیجیتال قرار گرفتند

۴۵ روستا در استان یزد زیر پوشش تلویزیون دیجیتال قرار گرفتند

یزدـ از امروز در مراسمی با حضور معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما، ۴۵ روستا در استان یزد زیر پوشش تلویزیون دیجیتال قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان یزد، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم، معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما از پروژه دیجیتال ۴۵ روستا در استان یزد بهره برداری کرد.

بر این اساس از امروز ۴۵ روستا از جمله آسفیچ، ده علی، گاریزات، ندوشن، روستاهای بخش هرات و ده‌ها روستای دیگر که همگی از روستاهای پرجمعیت استان به شمار می روند، زیر پوشش تلویزیون دیجیتال قرار گرفتند.

سیدحسن آسایش، مدیرکل سابق صدا و سیمای مرکز استان یزد در این مراسم با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد جمعیت و مناطق استان یزد زیر پوشش فرستنده های دیجیتال هستند، اظهار داشت: بسیاری از شهرها و بخش ها و حتی روستاهای استان یزد از این امکان به کوشش معاونت فنی صدا و سیمای استان یزد بهره مند شده اند.

وی خاطرنشان کرد: رینگ ارتباط فیبرنوری در صدا و سیمای استان یزد نیز به طول ۱۴ کیلومتر اجرایی شده و مقدمات اجرای بقیه آن نیز فراهم است.

آسایش با برشمردن دیگر اقدامات انجام شده در دوران فعالیت خود در صدا و سیمای یزد، عنوان کرد: توجه جدی به لهجه بومی و فرهنگ مردم یزد به صورت فاخر در برنامه ها مدنظر بوده و علاو بر آن در اغلب برنامه ها معماری سنتی نیز به شکلی قابل توجه ترویج شده است.

وی ادامه داد: مردم یزد با ویژگی هایی نظیر تدین، سختکوشی، قناعت، حجاب و ... شناخته می شوند که تلاش شده این برند مردم یزد در برنامه سازی های صدا و سیما در طول این مدت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کد مطلب 2500639

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