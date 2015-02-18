به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی البرز، حجت‌الاسلام ثابت حاتمی با اشاره به اینکه تبعیت از ولایت مطلقه فقیه عامل اصلی اتحاد ایران اسلامی است، اظهار داشت: در حال حاضر وجود ولایت مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی ایران نعمتی است که همه ما باید قدردان آن باشیم.

حجت‌الاسلام حاتمی در ادامه تاکید کرد: مردم و مسئولان ما باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری مدظله العالی باشند چرا که دشمن از هر وسیله و راهی برای ضربه زدن به این نظام اسلامی بهره می برد.

وی تصریح کرد: انقلاب های زیادی در اقصی نقاط دنیا رخ می دهد ولی به علت نبود رهبری عالم و دانا راه به جایی نمی برند و در انقلاب خود شکست می خورند.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: حضور میلیونی مردم جمهوری اسلامی ایران در راهپیمائی ۲۲ بهمن ماه جاری بار دیگر تجدید عهدی بود با آرمانهای نظام و انقلاب که مسئولان ما باید بیشتر در این زمینه آگاهی داشته باشند و قدردان این مردم غیور باشند.