افتتاح متمرکز ۵ پایگاه مقاومت بسیج در حوزه کارگری سپاه گرگان

​به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مهاجر عصر چهارشنبه در افتتاح متمرکز ۵ پایگاه مقاومت بسیج، اظهار کرد: دانه های روغنی پایگاه مقداد، تکاد جلین پایگاه صاحب الزمان، سوله استرآباد پایگاه محمد رسول الله، دهیاری های استان پایگاه شهید غفاری و کانون بازنشستگان پایگاه حبیبن مظاهر افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه اجانب در کمین هستند و نخوابیده اند، ادامه داد: دشمنان ابتدا با تهاجم فرهنگی و بعد با شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهدید نرم و در انتها با جنگ نرم کار خودشان را انجام می دهند.

مهاجر افزود: تغییر باورها، تغییر افکار، تغییر رفتار در جامعه و در نهایت تغییر ساختار از اهداف جنگ نرم است که دشمنان به دنبال آن هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گرگان با بیان اینکه چیستی فلسفه تشکیل بسیج تقویت، تحکیم و تحقق ارزش های اسلامی است، گفت: دفاع در برابر تهاجم بیگانگان و تامین امنیت داخلی از فعالیت های بسیج است.

مهاجر ادامه داد: بسیج و جهاد اقتصادی، بسیج در مباحث فرهنگی، امداد رسانی و بهداشت و فضاهای سایبری از دیگر عرصه های فعالیت بسیج است.

وی با بیان اینکه بارش جنگ نرم بر روی همه می ریزد، خاطر نشان کرد: بسیج وظیفه تربیت نیروی انسانی، مومن، بصیر و توانمند را دارد.

مهاجر در خصوص جنگ اقتصادی موجود، افزود: هدف دشمن از فشار اقتصادی که بر ما دارد این است که بر رشد ملی و اشتغال ما لطمه وارد کند.

وی ادامه داد: دشمن سعی دارد با این جنگ اقتصادی رفاه ملی را دچار اختلال کند تا مردم دچار مشکل و دلزده شوند تا مردم از نظام اسلامی جدا شوند.

وی با بیان اینکه شیوه کار در بسیج اخلاق محوری است، گفت: ترویج فرهنگ کار و تولید، تعادل در مصرف و مدیریت آن، استفاده حداکثر از زمان و امکانات منابع، حرکت براساس برنامه و کاهش وابستگی به نفت از الزامات اقتصاد مقاومتی است.