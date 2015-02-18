رشد ۳۵ درصدی صادرات کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری

عبدالحمید جهانبین به خبرنگار مهر گفت: مهمترین علت افزایش صادرات در استان، صادرات کالاهای کم حجم با بهره وری بالا از قبیل پودر عصاره شیرین بیان، گیاهان دارویی، موکت و لوازم آرایشی وبهداشتی بوده است.

وی ارزش این صادرات را بالغ بر هشت میلیون دلار اعلام کرد و بیان داشت: این کالاها به کشورهای آلمان، عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده است.

جهانبین بیان کرد: شرکت های آسه، زربند، سیمان یاسوج و سپاهان موکت از جمله صادرکننده های نمونه استانی هستند.

این مسئول نزدیکی به خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن، ظرفیتهای تولیدات باغی و گیاهان دارویی و وجود آب شیرین فراوان و نفت و گاز را برخی قابلیتهای استان برای توسعه صادرات عنوان کرد.

وی از افزایش ثبت سفارش شامل ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی استان به ارزش ۱۰ میلیون دلار در سال جاری خبر داد و گفت: تعداد ثبت سفارش از ۲۱مورد بدر سال گذشته به تعداد ۳۶۱ مورد در سال جاری افزایش یافته است.

معاون صنعت، معدن و تجارت استان همچنین گفت: برای توسعه صادرات در کهگیلویه وبویراحمد با تصویب کارگروه توسعه صادرات استان ومجوز سازمان توسعه تجارت ایران برنامه پذیرش واعزام تورهای تجاری به کشورهای روسیه، ترکیه، ارمنستان و… در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در این راستا به زودی تور تجاری فعالان بخش کشاورزی، تولید و تجارت استان به کشو روسیه اعزام می شوند.

معاون صنعت، معدن و تجارت استان نبود سایت نمایشگاه دائمی در استان را از مشکلات عرصه تجارت این استان عنوان کرد و گفت: با پیگیرهای مستمر سایت این نمایشگاه در زمینی به مساحت ۳۴ هکتار از اراضی ملی شهر یاسوج به نام سازمان صنعت، معدن وتجارت به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است .

جهانبین عنوان کرد: سایت نمایشگاه دائمی استان مهمترین زیرساخت تجاری به منظور معرفی توانمندیهای استان وسایر استانها وهمچنین معرفی تکنولوژیهای جدید ساخت تولید وتجارت با برگزاری نمایشگاههای تخصصی است.