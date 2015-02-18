تجمع اعتراضی دانشجویان به حادثه «چپل هیل» در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و همچنین شرکت کننده در نشست مسئولین بسیج دانشجویی سراسر کشور در اعتراض به کشته شدن سه دانشجوی مسلمان در محله «چپل هیل» آمریکا عصر امروز چهارشنبه در مقابل سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا تجمع کردند.

دانشجویان با سر دادن شعارهای مرگ بر حقوق بشر آمریکایی اعتراض خود را به قتل سه دانشجوی مسلمان در آمریکا اعلام کردند.

در این تجمع همچنین دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان رژیم صهیونیستی مسئول قتل دانشجویان مسلمان است اسرائیل را عامل کشته شدگان حادثه چپل هیل دانستند.

شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ برفرانسه، مرگ بر انگلیس در این تجمع توسط دانشجویان به عنوان کشورها و رژیم های توهین کننده به اسلام و پیامبر(ص) سر داده شد.

در این تجمع برخی از مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در خصوص حادثه کشته‌شدگان سه دانشجوی مسلمان در محله "چپل‌هیل" آمریکایی سخنرانی کردند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در این تجمع تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی آمریکا باید بداند ما مٌرده باشیم که بخواهند فتنه‌گران آزاد شوند و ما فتنه 88 را فراموش کنیم.

نماینده دانشگاه ساری نیز اظهار کرد: به آنهایی که برای حقوق حیوانات کمپین می‌گیرند و نسبت به کشته شدن مسلمانان بی‌تفاوت هستند، باید بگوییم در نهایت کاخ استکباری و ظلم آنها فرو خواهد ریخت.

وی افزود: آن کلیدی که بخواهد زنجیر را از گردن سران فتنه باز کند، ما کلید، قفل و گردن را با هم خواهیم شکست.

در ادامه این تجمع هاشمی گلپایگانی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه کشته شدن سه دانشجوی مسلمان در آمریکا یک حرکت معمولی نیست، بلکه یک جریان است گفت: این اتفاق نتیجه سال‌های سال اسلام‌هراسی در آمریکاست.

وی تاکید کرد: آمریکا آمده است که ما را از بین ببرد و در حادثه‌های مختلف می‌خواسته است مسلمانان را نابود کند، چرا که این ناشی از ماهیت آنهاست.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به نقاط ضعف موجود در جهان اسلام، تاکید کرد: عدم وحدت بین مذاهب اسلامی و عدم غیرت دینی دو عامل و نقطه ضعف جهان اسلام است که باید در راستای حل و فصل آن قدم برداریم.

نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز نیز در این تجمع اظهار کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند آرمان ما رفع تحریم‌ها نیست چرا که طبق گفته امام، ما می‌خواهیم امپراطوری مستضعفین را در دنیا بنا و نظام رسول‌الله (ص) را در جهان استکبار ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه امروز انقلاب ما همه خاورمیانه را فرا گرفته است، گفت: ما با همه توان آماده جهاد اقتصادی و نظامی برای سربلندی اسلام هستیم و تا پای جان ایستاده‌ایم.

در این تجمع همچنین نماینده دانشگاه صنعتی همدان به زبان انگلیسی پیام خود را به آمریکا و نمایندگان آن در سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا بیان کرد.