راه اندازی شبکه ملی تشخیص و درمان رتینوپاتی نوزادان نارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد ریاضی با اشاره به اینکه جزیره‌های متراکم گروه های پزشکی باید در یک شبکه منسجم نسبت به تشخیص، پیشگیری و درمان رتینوپاتی نوزادان نارس در فضایی یکپارچه همسو شوند، گفت: به همین منظور در صدد راه اندازی بزرگترین شبکه ملی تا سال آینده در این راستا هستیم و تاکنون استقبال بسیاری از طرح اولیه آن شده است.

این جراح و چشم پزشک تاکید کرد: برای نخستین بار در کشور اولین شبکه ملی مبارزه با عوارض رتینوپاتی که مهمترین و شایعترین عارضه چشمی در نوزادان نارس است، شکل می‌گیرد و در این زمینه پیشنهادات اولیه آن در وزارت بهداشت و درمان کشور بصورت طرح اولیه موافقت شده و در حال طی سایر مراحل است، زیرا در حال حاضر پیشگیری مهمترین اولویت در مبارزه با عوارض رتینوپاتی در این نوزادان بوده و بنابراین باید تمام کشور و گروههای پزشکی بویژه متخصصین NICU نوزادان در سراسر کشور برای پیشگیری از این عارضه بسیار مضر و مخرب بجای جزیره‌های متراکم در یک فضای یکپارچه و در قالب شبکه ملی گرد هم آیند.

وی ادامه داد: بنابراین راه اندازی وب سایتی سراسری از سوی بیمارستان فارابی در همین راستا یکی از مهمترین این اقدامات است، به گونه‌ای که تاکنون ۴۰ گروه پزشکی NICU از سراسر کشور در طرح آموزش پیشگیری و تشخیص اولیه در این بیمارستان شرکت کرده و حضور یافته‌اند و فردا نیز اولین جلسه همکاری با بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد توسط ریاست بیمارستان فارابی در آن شهر برگذار می‌شود.

در ادامه دکتر رضا کارخانه دبیر علمی کنگره رتینوپاتی نوزادان نارس نیز با اشاره به اینکه متاسفانه ارجاع دیر و یا غفلت والدین منجر به نابینایی نوزادان نارس می‌شود، تاکید کرد: والدین باید در ظرف کمتر از ۳۷ هفته نوزادان نارس خود را برای غربالگری رتینوپاتی و عارضه چشمی به مراکز چشم پزشکی آورده و این سیستم توسط ان آی سی یو جدی گرفته شود در غیر این صورت نابینایی اولین تهدید برای نوزادان نارس محسوب می‌شود.