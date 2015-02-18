جشنواره "نوروز در آیینه اقوام ایرانی" تا نیمه اسفند برپاست

به گزارش خبرگزاری مهر،عباس قنبری با اعلام این خبر افزود: این جشنواره ملی آیینی با هدف معرفی فرهنگ اصیل اقوام ایرانی در قالب نمایشگاه صنایع دستی، هنرهای خانگی، سوغات و غذاهای محلی ۲۴ استان کشور همراه با موسیقی محلی و آیین های سنتی، سیاه چادرهای عشایری، غرفه های نمایشگاهی همه روزه از ۲۷ بهمن لغایت ۱۲ اسفند ماه در نخستین فرهنگسرای پایتخت اجرا خواهد شد.

قنبری با اشاره به برپايي ٥٠ غرفه از ۲۴ استان كشور و ۴ سیاه چادر عشاير براي آشنايي بيشتر شهروندان با آیین های سنتی و زندگی اصیل اسلامی ایرانی افزود: نمایشگاه گلیم، گبه، معرق، منبت، صنایع و هنرهای تزئینی، نازک کاری، هنر چوب، ترمه دوزی، سفالگری، حکاکی روی مس، سرامیک، انواع صنایع محلی و سوغات شهرهای مختلف ازجمله شیرینی کرمانشاه، سوهان قم، گز اصفهان و انواع عرقیات، غرفه های این جشنواره را تشکیل می دهند.

رییس فرهنگسرای بهمن تصریح کرد؛ اجرای زنده گروه های موسیقی محلی آذربایجان شرقی، ایل قشقایی، ایل کرمانج(کردهای خراسان شمالی) و کردستان به منظور معرفی هنرهای اصیل و محلی این استان ها از دیگر بخش های جشنواره بزرگ فرهنگی هنری "نوروز در آیینه اقوام" است.

مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۶ ضمن دعوت از عموم شهروندان تهرانی خاطرنشان کرد: این جشنواره سعی دارد باعرضه محصولات و صنایع دستی و هنرهای مختلف اقوام ایرانی، عموم شهروندان تهرانی را با فرهنگ و آیین های سنتی و ملی اقوام ایرانی بیشتر آشنا نماید.

شهروندان برای بازدید از پنجمین جشنواره فرهنگی هنری استان های کشور می توانند همه روزه به فرهنگسرای بهمن واقع در ضلع جنوبی میدان بهمن مراجعه کرده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳-۵۵۰۵۸۸۹۲ تماس گرفته یا از سایت r بازدیدکنند.