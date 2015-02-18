۸۵ درصد عوامل حرکت ریزگردها در خوزستان خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم جلالی بعد ازظهر چهارشنبه در حاشیه کنگره ملی استحصال آب و آبخیزداری در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود ریزگردها به خوزستان اظهارکرد: یکی از دلایل این موضوع کاهش شدید بارندگی در سال جاری بوده است.

وی تصریح کرد: میزان بارندگی در خوزستان نسبت به سال گذشته حدود ۴۶ درصد کاهش یافته که این موضوع تأثیر بسزایی در حرکت ریزگردها داشته است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدار، افزایش دما را یکی دیگر از عوامل حرکت ریزگردها در خوزستان عنوان کرد و گفت: مجموعه اقداماتی که با توجه به شرایط در این استان انجام شده با میزان کاهش بارندگی موجود جوابگو نیست.

جلالی اضافه کرد: به عنوان مثال بسیاری از تالاب های موجود در این استان به دلیل مصرفه بی رویه خشک و امروز به دلیل کاهش بارندگی به کانون ریزگردها تبدیل شده است.

به گفته وی در حال حاضر حدود ۷۵۰ هزار هکتار اراضی تحت تأثیر فرسایش بادی در خوزستان وجود دارد که از این میزان ۳۲۰ هزار هکتار کانون های بحرانی بیابان زا هستند.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اضافه کرد: سازمان منابع طبیعی تاکنون در ۷۰ هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در خوزستان انجام داده اما این میزان کافی نبوده و باید افزایش یابد.

جلالی تأکید کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد دلیل حرکت ریزگردها در خوزستان مربوط به کانون های داخلی است و بین ۸۵ تا ۹۰ درصد آن مربوط به عوامل خارجی است اما هنوز درصد این میزان به طور دقیق مشخص نشده است.

وی در پاسخ یکی از خبرنگاران در مورد کم کاری بعضی از دستگاه های اجرایی در خوزستان، افزود: باید یک دستگاه ناظر بر فعالیت دستگاه ها نظارت داشته باشد و این در حوزه کاری ما نیست.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اضافه کرد: این سازمان در زمینه کنترل کانون های بیابانی و ایجاد فضای سبز متناسب با اعتبارات موجود وظایف خود را انجام داده است.

جلالی با گلایه از اینکه ما همیشه با مشکل کمبود اعتبارات مواجه بوده ایم، گفت: به طور حتم اگر اعتبارات بیشتری در اختیار سازمان قرار می گرفت کارهای بیشتری می توانست انجام شود و واقعیت این است که هیچ دستگاهی به صورت تعمدی در این زمینه کم کاری نکرده است.

وی اظهارکرد:سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار پرونده در زمینه های مختلف تصرف اراضی، چوب، زغال و... در سازمان منابع طبیعی پرونده تشکیل می شود.