شفافیت روابط عمومی ها اعتماد مردم به حاکمیت را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهرداری کرج، عزیز اکبریان که در بیست و دومین نشست کمیته ارتباطات و بین الملل کلانشهرهای کشور با حضور مدیرانی از 14 شهر کشور در سالن جلسات ساختمان ستاد مرکزی شهرداری کرج پیش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار داشت: روابط عمومی ها عامل ترغیب مردم به همراهی با اهداف نظام هستند.

اکبریان گفت: ضروری است روابط عمومی ها با اطلاع رسانی و آگاه سازی مخاطبان، مردم را نسبت به آبادسازی میهن تشویق و ترغیب نمایند.

البرز استانی صنعتی، اقتصادی و گردشگری است

این مسئول به عملکرد شایسته مدیریت شهری کرج در اجرای طرح های خرد و کلان اشاره و این پیشرفت را به رغم وضعیت نامطلوب اقتصادی و مشکلات موجود در این عرصه عنوان کرد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح هایی با اعتبار کمتر یا بیشتر از 100 میلیون تا طرح های بزرگی همچون قطار شهری که نیازمند اعتباری بالغ بر چند هزار میلیارد است را از نتایج عملکرد مناسب و جهادی شهرداری کرج ذکر کرد و افزود: تمامی این طرح ها با همراهی و پیگیری شورای اسلامی شهر کرج میسر شده است.

وی در ادامه البرز را استانی صنعتی، اقتصادی و گردشگری معرفی کرد که شاخصه های بارز گردشگری آن در شمال ساوجبلاغ و جاده چالوس در شمال کرج آشکار است.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در قوه قانونگذاری کشور موید صنعتی بودن این استان را وجود بیش از 3700 واحد تولیدی در مجموعه استان دانست و تصریح کرد: وجود فرودگاه امام خمینی (ره) در کنار فرودگاه و منطقه آزاد اقتصادی پیام از فرصت های بزرگ سرمایه گذاری در این استان است که امکان جذب سرمایه گذاران بسیاری را برای این استان فراهم کرده.

البرز با دارا بودن 2 درصد از جاده های کشور مسیر ترانزیت 13 شهر است

اکبریان تصویب استان البرز در سال 89 در مجلس شورای اسلامی را در حالی عنوان کرد که این استان سه درصد خاک ایران را شامل شده و در عین حال چهار درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است.

به گفته این مسئول عدد 1.2 رشد متوسط جمعیت کشور در این استان 3.4 است که این امر به رغم آسیب هایی که برای استان به همراه دارد، فرصت های نهفته فراوانی را در خود جمع کرده و سبب شده است رهبر معظم انقلاب اسلامی این استان را ایران کوچک لقب دهد؛ ایران کوچکی که از بسیاری از استان ها و شهرهای کشور مهمانانی را در خود حفظ کرده است.

وی در پایان به کمبود راه های استان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: البرز با دارا بودن تنها دو درصد از جاده های کشور مسیر ترانزیت 13 شهر بوده و 18 درصد از ترافیک کشور را در خود دارد که این امر محدودیت هایی را برای ساکنان این منطقه به همراه داشته است.