شورا ۷۳ ردیف به بودجه ۹۴ شهرداری اصفهان اضافه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر امروز در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که به صورت فوق‌العاده و به منظور بررسی نهایی بودجه ۹۴ شهرداری اصفهان برگزار شد با بیان اینکه بررسی نیازها و اولویت‌های بودجه سال ۹۴ از تیر ماه در كمیسیون تخصصی شورا انجام شده است، اظهار داشت: این بودجه در آذرماه به شهرداری ابلاغ شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: ۲۷ دی ماه لایحه پیشنهادی شهرداری در صحن علنی شورا قرائت شد و از روز ۲۹ دی ماه با ارسال كتابچه بودجه، كار كمیسیون‌های تخصصی و تلفیق بطور مجزا شروع شده است.

وی با بیان اینکه بررسی پروژه‌های بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی اولویت بررسی‌های شورا بوده است، افزود: رسیدگی به اعتبارات عمرانی و درآمدها و همچنین بودجه مناطق مختلف شهرداری در اولویت بعد بررسی‌ها قرار گرفت.

امینی در خصوص روند بررسی بودجه شهرداری اصفهان اظهار داشت: حدود ۹۰۰ نفر ساعت در شورای اسلامی شهر زمان برای رسیدگی به بودجه ۹۴ شهرداری که دارای دو هزار ۲۲۸ ردیف بوده است صرف شد.

وی با بیان اینکه جمع مبالغ نقدی در بخش عمرانی شهرداری مركزی و مناطق پانزده گانه یک هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان است، ادامه داد: در بخش غیرنقدی ۸۹۰ میلیارد تومان و جمع نقد و غیرنقد عمرانی مناطق و شهرداری مركزی یک هزار و ۹۹۵ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومان بررسی و به تصویب رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه پس از تحویل بودجه ۹۴ توسط شهرداری و بررسی شورا ۷۳ ردیف اعتباری به بودجه اضافه شد، افزود: تعداد ردیف‌های ایجاد شده بعد از تحویل بودجه توسط شهرداری در بخش نقدی ۵۱ ردیف و در بخش غیر نقدی ۲۲ ردیف بوده است.

وی ادامه داد: مبلغ ردیف‌های ایجاد شده در بخش نقدی ۳۵ میلیارد و ۷۰۱ میلیون تومان در بخش غیر نقدی ۳۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان كه جمعا در نقدی و غیر نقدی بودجه اعمال شده ۶۸ میلیارد ۵۱ میلیون تومان است كه معادل ۴/۳ درصد از كل ردیف های اعتباری است

امینی تعداد ردیف‌های اصلاح شده توسط اعضای شورای شهر را ۶۰ ردیف در بخش نقدی و ۱۴ ردیف در بخش غیر نقدی مجموعا عنوان کرد و بیان داشت: عدد نقدی در ارقام اصلاح شده كه كاهش داشته ۱۳ میلیارد و ۱۲۱ میلیون تومان و ردیف‌های افزایش یافته مجموعاً ۲۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان است.

وی با اشاره به اصلاحات بخش جاری بودجه ۹۴ شهرداری اصفهان نیز گفت: بخش جاری كه كل بودجه معادل ۴۹۴ میلیارد و ۴۹۴ میلیون تومان است تعداد ردیف‌های اصلاح شده ۱۸ ردیف است كه ۶ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان از ردیف‌های جاری كسر شده و مجموعا ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا كرد كه با این حساب جمع تغییرات در بخش نقدی ۶۸ میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان و در بخش غیر نقدی ۳ میلیارد ۷۰ میلیون تومان تغییرات ایجاد شده است.