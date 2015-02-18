تیم پزشکی فریدونشهر آماده اعزام به هیران/شرایط نامناسب برای فرود

غفور راستین در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با پیرزنی بدحال در روستای هیران فریدون شهر که منتظر انتقال به وسیله اورژانس هوایی است، اظهار داشت: به طور کلی هر ساله به دلیل مسدود شدن راه های زمینی این روستا تیمی از پزشکان به همراه امکانات دارویی مورد نیاز با بالگرد برای درمان بیماران به این منطقه اعزام می شوند.

وی افزود: اجازه پرواز بالگرد با هوانیروز است و مسئولان مربوطه فعلا با هماهنگی با هواشناسی اعلام کرده اند که به دلیل بارش برف و باران در این منطقه هیچ بالگردی قادر به فرود نیست.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان تاکید کرد: با توجه به اعلام وجود نیاز تعدادی بیمار به درمان در روستای هیران اورژانس اعلام نیاز به بالگرد را به هوانیروز اعلام کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس هر ساعتی که شرایط مساعد باشد تیم پزشکی و اورژانس در فریدون شهر آماده خدمت رسانی به بیماران روستای هیران هستند تا آنها را در همان روستا درمان کنند.

راستین تاکید کرد: در صورتی که هرکدام از بیماران نیازمند انتقال به مراکز پزشکی باشند بسته به ظرفیت بالگرد به بیمارستانهای فریدون شهر انتقال پیدا می کنند.

گفتنی است در فصل زمستان راه ارتباطی فریدونشهر با روستای هیران در دهستان پشتکوه موگویی مسدود می شود و هرگونه ارتباط با خارج از این روستا و انتقال دارو پزشک به این منطقه تنها از طریق بالگرد امکان پذیر است.