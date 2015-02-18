ضرورت احداث ساختمان دادسرای عمومی کوهدشت/زندان مستقل ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ملکشاهی ظهر چهارشنبه درجلسه شورای اداری کوهدشت که با حضور معاون قوه قضائیه کشور در فرمانداری این شهرستان برگزارشد، با اشاره به اینکه کوهدشت از امن ترین شهرهای کشوراست، اظهار داشت: دادگستری کوهدشت از نظر سلامت و کارایی یکی از دادگستری های نمونه کشوراست.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز دستگاه قضایی یکی از نهادهای حاکمیتی ارزشمند است، تصریح کرد: امروز تکیه گاه اصلی مردم همین قوه قضائیه است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک دستگاه مستقل پیش بینی شد.

ملکشاهی ادامه داد: قوه قضائیه مدنظر مقام معظم رهبری مرجع و پناهگاهی است که اگر درهرنقطه ای از کشوربه کسی ظلم شد، بارقه امیدی در دل او ایجاد شود که به یک قوه قضائیه مقتدر مراجعه کند و حتم داشته باشد که حق خود را می گیرد.

رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان این که قوه قضائیه در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد، گفت: در قانون اساسی استقلال قاضی و قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفته و قضات نیز در رسیدن به این استقلال و احقاق حقوق مردم تلاش می کنند.

ملکشاهی بیان داشت: خوشبختانه امروز نظام ما صاحب یک اقتدار است و این اقتدارمقدس در سایه رهبری خردمندانه و وحدت و انسجام و یکپارچکی مردم شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان کوهدشت با این که از طوایف متفاوتی تشکیل شده اما مردم آن به عنوان یک ید واحده درکنار هم هستند، گفت: این امر علاوه بر وجود سایه رهبر فرزانه انقلاب بر سر مردم، حاصل عنایات خداوند براین ملت است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تمام دنیا متحد شدند تا جمهوری اسلامی نوپا را به زانو درآورند اما خودشان زانو زدند، تصریح کرد: امروز هم تمام دنیا متحد شده اند تا بتوانند در مذاکرات هسته ای ایران را شکست دهند اما همه آن ها منفعل شده اند.

ملکشاهی یادآور شد: ما مذاکره می کنیم اما حاضر به پذیرفتن ذلت نیستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خواسته های قضائی مردم کوهدشت اشاره کرد واظهارداشت: کوهدشت به یک ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب نیازدارد که درحال حاضر این حوزه در ساختمان شورای حل اختلاف اداره می شود.

رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی خواسته دیگر مردم این شهرستان را ایجاد یک زندان مستقل در کوهدشت عنوان کرد و گفت: احداث دادگستری بخش کونانی و استقرار یک قاضی مستقل در این منطقه را از دیگر خواسته های دستگاه قضائی کوهدشت برشمرد.

ملکشاهی دادن مجوز ایجاد دادگاه بخش درب گنبد و بخش طرهان را از دیگر خواسته های مردم دانست و تغییر چارت اداری دادگاه رومشکان و تبدیل آن به دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب را به خاطر تبدیل شدن رومشکان از شهر به شهرستان را خواستار شد.