روابط عمومی ها با گذر از نگرش سنتی به فصل خودباوری رسیده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهرداری کرج، علی ترکاشوند در بیست و دومین نشست کمیته ارتباطات و روابط عمومی کلانشهرهای کشور در سالن شهدای شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: دستاوردهای این نشست ملی در ارتقای جایگاه و ساختار روابط عمومی ها در نظام مدیریت شهری کشور نقش بسزایی خواهد داشت.

ترکاشوند در ادامه تاکید کرد: امروزه روابط عمومی با گذر از دوران سنتی و رسیدن به فصل جدیدی از شکوفایی، وضعیت متفاوت و ایده آلی را پشت سر می گذارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر روابط عمومي بويژه در رشتـه هايي مانند علوم اجتماعي و مديريـت منابع انسانی، مقام والايي كسب کرده است و بـه عنوان يكي از شعب تخصصي علوم اجتماعي در دانشگاهها تدريس مي شود.

شهردار کلانشهر کرج خاطرنشان کرد: راه اندازی کمیته ارتباطات و روابط عمومی ها که اکنون بیست و دومین نشست آن به میزبانی شهرداری کرج برگزار می شود، اقدامی نو و قابل تحسین به شمار می رود که فرصت بازخوانی نقاط ضعف و قوت در بدنه روابط عمومی ها را مهیا می کند و قطعا از طریق پیگیری ویژه برای تحقق مصوبات این نشست ها، می توان به تبدیل تهدیدها به فرصت ها امیدوارتر بود.

این مسئول بیان کرد: بررسی ساختار روابط عمومی ها و مطالعه ارتقای آن در شهرداری کلانشهرها به مرکز ارتباطات، بررسی مجاری و راهکارهای ایجاد «ارتباطات شهروندی» به منظور تعمیق ارتباطات شهرداریها با مردم و بررسی موانع و راهکارهای حضور شهرداری کلانشهرهای کشور در رسانه ملی به عنوان محورهای سه گانه این نشست از پتانسیل های بالایی برای مطالعه و انجام فعالیت های پژوهشی برخوردار هستند و قطعا مسئولان ارشد کشور نیز باید توجه مثبتی نسبت به رفع دغدغه های شما عزیزان داشته باشند.

ترکاشوند ارتقای جایگاه روابط عمومی ها به مرکز ارتباطات را بستر لازم برای رشد کمی و کیفی فعالیت های این واحد و برقراری ارتباط بیشتر و بهتر با شهروندان خواند و افزود: تقویت ارتباطات شهروندی مدیریت شهری به عنوان یکی از نقاط ضعف شهرداریها که در شرایط کنونی رخ نمایی می کند، می تواند مردم را برای اداره کارآمدتر شهرها به صحنه مشارکت بکشاند و زمینه رفع بسیاری از مشکلات و نارسایی های موجود را مهیا کند.

این مسئول در پایان گفت: در بحث ارتباط شهرداریها با رسانه ملی نیز باید به سمتی حرکت کنیم که ضمن احترام به صدا و سیما برای بیان واقعیت ها و پیگیری مشکلات و مطالبات شهروندان، بتوانیم از ظرفیت های عظیم رسانه ملی برای انتقال عملکردها به جامعه و امیدوارتر کردن مردم بهره مند شویم.