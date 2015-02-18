به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت کنگره بین المللی اقتصاد مقاومتی ویژه نامه ای در همین مضمون به سردبیری امیر سیاهپوش و به تعداد صفحات ۴۵۲ صفحه با دو پرونده اصلی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد و فرهنگ تشکیل شده است.

مولفه ها و ارکان اقتصاد مقاومتی در منظر مقام معظم رهیری، معضل مدیریت سفیهان؛ اقتصاد مقاومتی در منظر آیت الله جوادی آملی و دکتر مسعود درخشان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن آقا نظری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرمعزی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا، گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدرضا حسینی، دکتر حسن صمصامی، دکتر محمدعلی متفکر آزاد، دکتر اسدالله فرزین وش، دکتر عادل پیغامی، دکتر عطاء الله رفیعی آتانی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی ازجمله مباحث این مجله است.

همچنین گفتگوها و مطالبی از حجت الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی نیا، دکتر میرسامان پیشوایی، دکتر محمدجواد شریف زاده، دکتر حجت الله عبدالملکی، دکتر علیرضا معینی، دکتر محمد نعمتی، حجت اسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، دکتر حسن قوامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر ناصر جهانیان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین هاشمیان، دکتر محمدجواد توکلی، دکتر سجاد برخورداری، دکتر محمد زمان رستمی، دکتر محمدجواد نوراحمدی، دکتر عبدالمجید شیخی، محمدحسن سلیمانیان، کریم ابراهیمی و حسین سرآبادانی تفرشی، پژمان ارژنگ، صابر محبی و رجب اکبرزاده منتشر شده است.

در بخش اقتصاد و فرهنگ نیز مطالبی از دکتر علی طیب نیا، دکتر سعید زاهد، دکتر یعقوب توکلی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدحسین هاشمیان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر کریم خان محمدی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر نصر الله آقاجانی منتشر شده است.

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