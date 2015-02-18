به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صادقیان ظهر امروز در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که به صورت فوقالعاده به منظور بررسی نهایی بودجه ۹۴ شهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: با بیان اینکه بودجه شهرداریها و همچنین بودجه دولت در سال جاری در حالی مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد که دولت در شرایط مناسب اقتصادی نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رکود ساخت و ساز در شهرها و به ویژه در اصفهان مشکلات زیادی را برای وضعیت اقتصادی شهرداریها ایجاد کرده است، ابراز داشت: در این راستا تغییر رویکرد شهرداری نسبت به تعریف درآمدهای پایدار به جز در حوزه ساخت و ساز امری ضروری است.
رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژههای شهرداری را نیز ضروری عنوان کرد و بیان داشت: در لایحه بودجه سال آتی نیمنگاهی به مشارکتها شده که حوزه مشارکتها باید تقویت و زیرساختها، آییننامهها و ضوابط مورد نیاز در این زمینه باید تدوین شود.
وی با تاکید بر اینکه مبلغ اختصاص داده شده به مناطق کمبرخوردار و محروم نسبت به سال جاری بیش از دو برابر شده است، ادامه داد: حدود ۶۶ میلیارد تومان بودجه محرومیتزدایی و مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان در حوزه فضای سبز این مناطق توسط مناطق برخوردار در نظر گرفته شده است.
صادقیان توجه ویژه به مباحث زیست محیطی از جمله دو پروژه مهم هاضم و ریجکتسوز و حفظ سرانه فضای سبز از جمله ویژگیهای بودجه سال آتی شهرداری دانست و بیان داشت: رویکرد حوزهای بودجه سال آینده شهرداری اصفهان حمل و نقل عمومی و بهبود عبور و مرور شهری است.
وی با اشاره به اینکه رفع آلودگی هوا از مهمترین مطالبات مردم است و با توجه به این موضوع این رویکرد شهری یکی از نقاط مثبت بودجه سال آتی شهرداری اصفهان تلقی میشود، افزود: در بودجه ۹۴ شهرداری اصفهان به انجام پروژههای نیمهتمام در سطح شهر توجه شده است.
رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه همچنین ما تلاش کردهایم که از اجرای پروژهها به صورت همزمان در شهر جلوگیری شود، گفت: شورای شهر به پویایی و فعال بودن اصفهان در بخشهای مختلف نیز توجه کرده است و این موضوع نیز یکی از نقاط قوت بودجه سال آتی شهرداری اصفهان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه مسئولان مرتبط با موضوع بودجهریزی در سال آتی باید همت خود را در راستای بودجهریزی عملیاتی برای سال ۱۳۹۵ بگذارند، بیان داشت: زیرساختهای مورد نظر در این حوزه باید از سوی مسئولان متولی امر مورد توجه قرار بگیرد.
صادقیان با اشاره به اینکه همچنین برونسپاری فعالیتها باید مورد توجه قرار بگیرد، ادامه داد: توجه به برونسپاری فعالیتها به ویژه در حوزه اتوبوسرانی، صدور پروانههای ساختمان و موارد دیگر باید مورد توجه قرار بگیرد و شهرداری بیشتر وظیفه سیاستگذاری و ناظر بر اجرا را به عهده داشته باشد.
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