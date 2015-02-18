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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۳۷

گزارش تمرین استقلال؛

تمرینات تاکتیکی پشت درهای بسته انجام شد/برخورد طالب‌لو با بوستانی

تمرینات تاکتیکی پشت درهای بسته انجام شد/برخورد طالب‌لو با بوستانی

بازیکنان استقلال درحالی امروز آخرین تمرین خود را قبل از سفر به تبریز برگزار کردند که تمرینات تاکتیکی خود را پشت درهای بسته انجام دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز چهارشنبه استقلال از ساعت ۱۶ و درکمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی با حضور بیش از 50 تماشاگر برگزار شد.

* در این تمرین، یعقوب کریمی تنها غایب تمرین استقلال بود. آرش برهانی هم با ۱۰ دقیقه تاخیر خود را به تمرین رساند و با اجازه کادر فنی شروع به تمرین کرد.

* مهدی فنونی‌زاده و حمید ملک احمدی از کنار زمین شاهد تمرین بازیکنان استقلال بودند.

* امیر قلعه‌نویی و مهدی فنونی‌زاده به محض دیدن یکدیگر همدیگر را به آغوش گرفته و چند دقیقه‌ای با یکدیگر گفتگو کردند.

* کریم بوستانی مربی دروازه‌بان‌های استقلال با طالب‌لو و فروزان تمرینات اختصاصی داد.

* در ابتدای تمرین قلعه‌نویی چند دقیقه‌ای برای بازیکنان صحبت کرد و پس از صحبت‌های او، بازیکنان بدن‌های خود را گرم کرده و سپس به کارهای سرعتی و کششی پرداخته و در بخش بعدی در سه گروه بازی آقاوسط انجام دادند.

* در بخش بعدی تمرین بازیکنان زیر نظر کادر فنی به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پرداخته و در اواسط این تمرین بنا به دستور کادر فنی تمامی خبرنگاران، عکاسان و تماشاگران کمپ را ترک کرده تا بازیکنان بتوانند زیر نظر سرمربی به مرور کارهای تاکتیکی ویژه خود برای دیدار با گسترش فولاد بپردازند.

* در یک صحنه که طالب‌لو برای گرفتن توپ حرکت کرد، برخوردی با کریم بوستانی داشت که این مساله منجر شد کریم بوستانی تعادل خود را از دست داده و نقش بر زمین شود که وحید طالب‌لو ضمن عذرخوانی او را از زمین بلند کرد و به تمرینش ادامه داد.

* بازیکنان استقلال فردا ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه ظهر تهران را به مقصد تبریز ترک خواهند کرد و به محض رسیدن به تبریز آخرین تمرین خود را قبل از دیدار مقابل گسترش فولاد در تبریز انجام خواهند داد.

* تمرین تیم فوتبال استقلال تهران در ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه به پایان رسید.

* تیم استقلال روز جمعه از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف گسترش فولاد خواهد بود.

کد مطلب 2500678

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