به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز چهارشنبه استقلال از ساعت ۱۶ و درکمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی با حضور بیش از 50 تماشاگر برگزار شد.

* در این تمرین، یعقوب کریمی تنها غایب تمرین استقلال بود. آرش برهانی هم با ۱۰ دقیقه تاخیر خود را به تمرین رساند و با اجازه کادر فنی شروع به تمرین کرد.

* مهدی فنونی‌زاده و حمید ملک احمدی از کنار زمین شاهد تمرین بازیکنان استقلال بودند.

* امیر قلعه‌نویی و مهدی فنونی‌زاده به محض دیدن یکدیگر همدیگر را به آغوش گرفته و چند دقیقه‌ای با یکدیگر گفتگو کردند.

* کریم بوستانی مربی دروازه‌بان‌های استقلال با طالب‌لو و فروزان تمرینات اختصاصی داد.

* در ابتدای تمرین قلعه‌نویی چند دقیقه‌ای برای بازیکنان صحبت کرد و پس از صحبت‌های او، بازیکنان بدن‌های خود را گرم کرده و سپس به کارهای سرعتی و کششی پرداخته و در بخش بعدی در سه گروه بازی آقاوسط انجام دادند.

* در بخش بعدی تمرین بازیکنان زیر نظر کادر فنی به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پرداخته و در اواسط این تمرین بنا به دستور کادر فنی تمامی خبرنگاران، عکاسان و تماشاگران کمپ را ترک کرده تا بازیکنان بتوانند زیر نظر سرمربی به مرور کارهای تاکتیکی ویژه خود برای دیدار با گسترش فولاد بپردازند.

* در یک صحنه که طالب‌لو برای گرفتن توپ حرکت کرد، برخوردی با کریم بوستانی داشت که این مساله منجر شد کریم بوستانی تعادل خود را از دست داده و نقش بر زمین شود که وحید طالب‌لو ضمن عذرخوانی او را از زمین بلند کرد و به تمرینش ادامه داد.

* بازیکنان استقلال فردا ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه ظهر تهران را به مقصد تبریز ترک خواهند کرد و به محض رسیدن به تبریز آخرین تمرین خود را قبل از دیدار مقابل گسترش فولاد در تبریز انجام خواهند داد.

* تمرین تیم فوتبال استقلال تهران در ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه به پایان رسید.

* تیم استقلال روز جمعه از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف گسترش فولاد خواهد بود.