به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی میرزاجانی، رئیس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن و مدیر اجرایی و برنامه‌ریزی دبیرخانه طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم از اتمام ثبت‌نام دور چهارم این طرح در ۲۰ بهمن ماه خبر داد.



وی گفت: در مجموع ۲۴۵ نفر از سراسر کشور در این طرح ثبت نام کردند که البته ۱۶۵ نفر از ایشان در آزمون ورودی شرکت داده می‌شوند، چرا که ملاک ثبت‌نام قطعی، ارسال اثر بوده است. البته فرصت دیگری به این افراد داده شده است، لذا امکان افزایش محدود تا پایان این هفته وجود دارد.



میرزاجانی افزود: از این تعداد، ۱۰۲ قاری و ۶۳ مدرس و از طرف دیگر نیز ۱۰۸ آقا و ۵۷ خانم در این طرح شرکت کرده‌اند. از ۲۱ استان کشور برای ثبت‌نام در این دوره داوطلب داریم.



میرزاجانی زمان داوری آثار رسیده را اسفندماه اعلام کرد و گفت: نتایج آزمون ورودی، اواخر امسال به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. همچنین ۸۶ نفر از داوطلبان دوره قبل که موفق به پشت سر گذاشتن تمامی دروس نشده بودند، در آزمون‌های عملی و نظری دوره چهارم حضور خواهند داشت.



چهارمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم از دی ماه امسال آغاز شده و آذرماه سال ۹۴ با اعطای گواهینامه به برگزیدگان پایان می‌یابد.