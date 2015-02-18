روایت رئیس سازمان بازرسی از برداشت۴.۱میلیاردی دولت از صندوق توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج ظهر چهارشنبه در دیدار با قضات و کارمندان دادگستری شهرستان دوره چگنی اظهار داشت: هیچ رئیس قوه قضائیه ای به اندازه آیت الله آملی لاریجانی در رابطه با مسائل مالی قضات تلاش نکرده است.

وی با اشاره به اینکه رئیس فعلی قوه قضائیه شبانه روز پیگیر مسائل مالی قضات است بیان داشت: البته قوه قضائیه تافته جدا بافته ای از حکومت نبوده و یکی از قوای سه گانه کشور است که باید با مشکلات فعلی بودجه ای کنار بیاید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دولت حتی گاهی برای پرداخت یارانه با مشکل مواجه است، تصریح کرد: شاید آقای نوبخت معاون رئیس جمهور برای تامین یارانه مردم نتواند شب ها به خواب برود و چند روز مانده به پرداخت یارانه تلاش می کند که از جاهای مختلف آن را تامین کند.

سراج به قضیه برداشت ۴.۱ میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: کفگیر دولت در شب عید به ته دیگ خورده بود لذا در ۲۶ ام اسفندماه برای پرداخت عیدی کارمندان هیچ راهی نداشت جز اینکه مبلغ ۴.۱ میلیاردی که بابت پول نقد از یکی از شرکت های خارجی طلب داشت را از صندوق توسعه ملی برداشت کند که از صندوق خواست این مبلغ را از شرکت مذکور طلب کند.

وی ادامه داد: این پول یکماه بعد بدون اینکه یک ریال آن جابجا شود به صندوق بازگشت داده شد که بعد از آن مشاهده شد که در مجلس چه بساطی برای دولت ایجاد شد و افکار عمومی علیه دولت برخواستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: واقعا وضع مالی دولت مشکل دار است و امسال نیز سال سختی را خواهیم داشت مگر اینکه فرجی حاصل شود تا این مشکلات برطرف شود.

سراج تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه برای افزایش بودجه این قوه حتی با تک تک نمایندگان مجلس تماس گرفته است ولی چاره ای نیست بایستی با شرایط موجود ساخت تا وضعیت کشور بهتر شود.

وی با بیان این مطلب که سیستم بانکی کشور قفل کرده است گفت: اداره کردن و مدیریت کردن در شرایط کنونی کشور کار بسیار سختی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به درخواست کارمندان و قضات دادگستری شهرستان دوره چگنی مبنی بر تهیه خانه سازمانی برای آنها گفت: از فرماندار این شهرستان قول خواهیم گرفت برای تهیه این منازل ساختمانی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی عنوان کرد: تعداد زیادی از محاکم کشور با کمبود قاضی مواجه هستند که معاون منابع انسانی قوه قضائیه پیگیر افزایش تعداد قضات خواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این مطلب که برخی از قضات دادسراهای کشور آئین دادرسی نخوانده اند افزود: شاید برخی از مشکلات حوزه دادرسی به این مسئله مربوط می شود لذا بایستی اقدامات لازم برای رفع این مشکلات صورت گیرد