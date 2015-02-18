  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۲۸

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی رودسر به کار خود پایان داد

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی رودسر به کار خود پایان داد

رودسر - نخستین جشنواره هنرهای تجسمی شهرستان رودسر با حضور معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه نخستین جشنواره هنرهای تجسمی شهرستان رودسر با حضور حسین ابراهیمیان معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی و مسئولان و هنرمندان این شهرستان عصر چهارشنبه در سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودسر برگزار شد.

 سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر در این مراسم هدف از اجرای این جشنواره  را ترغیب هنرمندان به فعالیت بیشتر و همچنین شناسایی استعدادهای جدید در عرصه های هنرهای تجسمی عنوان و بیان کرد: با استقبالی که از سوی هنرمندان از برگزاری این جشنواره در شهرستان شد، تلاش خواهیم کرد دامنه فعالیت های جشنواره را در سال های آتی گسترش دهیم و بر غنای آن بیافزاییم.

وی با بیان اینکه جشنواره در دو بخش هنرهای تجسمی و صنایع دستی برگزار شد افزود: در بخش هنرهای تجسمی هنرمندان رشته های نقاشی، عکاسی، سیاه قلم شرکت کردند و در بخش صنایع دستی نیز آثار معرق، تذهیب، سراجی و گلیم بافی در جشنواره به رقابت با یکدیگر پرداختند.

فلاح رنجبر گفت: این جشنواره می تواند نقطه عطفی برای فعالیت های هر چه پربار و جدی تر هنرمندان این خطه باشد.

کد مطلب 2500687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها