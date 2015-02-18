نخستین جشنواره هنرهای تجسمی رودسر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه نخستین جشنواره هنرهای تجسمی شهرستان رودسر با حضور حسین ابراهیمیان معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی و مسئولان و هنرمندان این شهرستان عصر چهارشنبه در سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودسر برگزار شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر در این مراسم هدف از اجرای این جشنواره را ترغیب هنرمندان به فعالیت بیشتر و همچنین شناسایی استعدادهای جدید در عرصه های هنرهای تجسمی عنوان و بیان کرد: با استقبالی که از سوی هنرمندان از برگزاری این جشنواره در شهرستان شد، تلاش خواهیم کرد دامنه فعالیت های جشنواره را در سال های آتی گسترش دهیم و بر غنای آن بیافزاییم.

وی با بیان اینکه جشنواره در دو بخش هنرهای تجسمی و صنایع دستی برگزار شد افزود: در بخش هنرهای تجسمی هنرمندان رشته های نقاشی، عکاسی، سیاه قلم شرکت کردند و در بخش صنایع دستی نیز آثار معرق، تذهیب، سراجی و گلیم بافی در جشنواره به رقابت با یکدیگر پرداختند.

فلاح رنجبر گفت: این جشنواره می تواند نقطه عطفی برای فعالیت های هر چه پربار و جدی تر هنرمندان این خطه باشد.