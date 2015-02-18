اعلام آمادگی ژاپن برای گسترش همکاری های محیط زیستی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابتکار در این دیدار با یادآوری سابقه خوب همکاری های محیط زیستی میان دو کشور، گفت: توافقات بسیار خوب صورت گرفته میان رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن به منظور تقویت همکاری های همه جانبه میان دو کشور بویژه در زمینه محیط زیست نویدبخش تکرار سابقه خوب همکاری ها است.

وی ضمن تقدیر از همکاری و تلاش دولت ژاپن در خصوص احیاء دریاچه ارومیه، اظهار کرد: دولت یازدهم استراتژی های بسیار جدی همچون مدیریت منابع آب و کاهش مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی و تغییر الگوی کشت را برای احیاء دریاچه ارومیه در دستور کار خود قرار داده که یکی از ضرورت ها برای تحقق کامل این اهداف، بهره گیری از تجربه های موفق سایر کشورها همچون ژاپن است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: تالاب انزلی از دیگر زمینه های همکاری مشترک میان دو کشور است که البته باید در سطوح دیگر همچون مقابله با پدیده های نظیر تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و همچنین احیای تالاب ها به ویژه دریاچه ارومیه ادامه داشته باشد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت اصلاح مدیریت غلط منابع و مصارف آب در ایران، تصریح کرد: ایران در حال حاضر در شرایط خشکسالی قرار دارد و تاثیر زیادی از گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی نیز پذیرفته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به پدیده گرد و غبار در ایران به ویژه در بخش های جنوبی و غربی کشور، گفت: بخشی از این پدیده از عراق، سوریه و حتی شمال آفریقا نشات می گیرد و البته بخشی از آن ناشی از گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است که موضوعی جهانی و فراتر از سطح ملی است و در نتیجه برای حل آن نیاز به تقویت استراتژی ها وسیاست های منطقه ای و بین المللی است.

وی ادامه داد: با توجه به درگیری ژاپن با طوفان زردی که از چین وارد این کشور می شود، می توان با تبادل تجربیات موفق میان دو کشور، زمینه همکاری جدید را ایجاد کرد.

معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به ایجاد صندوق ملی محیط زیست در ایران، گفت: یکی از منابعی که برای صندوق پیش بینی شده است، جذب سرمایه و حمایت های مالی بین المللی و منطقه ای برای حمایت از پروژه های زیست محیطی است که ژاپن میتواند برای پروژهای منطقه ای مانند کنترل گرد وغبار در این صندوق مشارکت کند.

ابتکار افزود: البته در سطح ملی ایران تلاش می کند با توسعه اقتصاد مقاومتی و آگاه سازی جامعه از اهمیت محیط زیست و آشنایی با چالش های محیط زیست از طریق جذب مشارکت مدنی موفق به حل چالش های محیط زیستی خود شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به همزمانی سفر قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن و آغاز به کار 14 نمایشگاه بین المللی محیط زیست در تهران، گفت: حضور و سخنرانی شما در نمایشگاه به ویژه با توجه به تجربه خوب ژاپن در این زمینه و تکنولوژی هایی که ژاپن از آن بهره مند است، می تواند زمینه ساز اتفاقات خوبی در آینده باشد.

وی اضافه کرد: 14 نمایشگاه بین المللی محیط زیست با "شعار اقتصاد سبز اقتصاد مقاومتی" زمینه ساز مشارکت و حضور فعال بخش های خصوصی و دولتی و سازمان های مردم نهاد با محیط زیست است که البته نمایشگاه امسال نگاهی خاص به استفاده از فن آوری های نوین برای حفظ محیط زیست دارد.

ابتکار تاکید کرد: هدف از طرح موضوع اقتصاد سبز، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور همراستا با توسعه فرصت های شغلی نوین است.

اعلام آمادگی ژاپن برای گسترش همکاری های محیط زیستی با ایران

سوچیروسکی قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن با ابراز خرسندی از توجه و فعالیت های ابتکار در حوزه محیط زیست و آگاهی از مسئولیت سنگین وی در این حوزه، گفت: حفظ محیط زیست، اهمیت بسیار زیادی برای ژاپن دارد و از این رو از هر نوع همکاری در این زمینه استقبال می کنیم.

وی با یادآوری قدمت بسیار زیاد و تقریبا چهل ساله فعالیت های ژاپن در زمینه مقابله با چالش های زیست محیطی و تربیت کارشناسان با تجربه در این زمینه، تاکید کرد: حفظ محیط زیست به معنای تفکر و برنامه ریزی درست برای آینده است.

سوچیروسکی گفت: ژاپن آماده انتقال تجربیات بسیار زیاد خود در زمینه مقابله با آلودگی هوا به ایران است.

قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن با اعلام آمادگی برای کمک به ایران در شناخت دقیق چالش های زیست محیطی و اولویت بندی آن ها به منظور اتخاذ بهترین تصمیم گیری ها، افزود: جایکا برای هر نوع کمک و همکاری در زمینه محیط زیستی با ایران، آمادگی کامل دارد.

وی با یادآوری تجربه مشابه ژاپن در مقابله با پدیده گرد و غبار، اظهار کرد: تاثیرپذیری ژاپن و کره از طوفان های زرد چین منجر به آغاز همکاری های منطقه ای برای رفع این پدیده شد که نتایج بسیار خوبی در بر داشت و ما آماده ایم تا تمام آن تجربیات را به ایران منتقل کنیم.