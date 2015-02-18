به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه نمایندگان اقلیت های دینی مجلس شورای اسلامی در محکومیت جنایات اخیر گروهک تروریستی تکفیری داعش در عراق و مصر، به این شرح است؛

«ملت بزرگ ایران، ملتی که آنچنان ریشه در تاریخ و تمدن و فرهنگ بشری دارد که خود از آغازگران تاریخ آگاهی و فرهنگ‌سازی بشریت بوده و نیازی به برساخته‌های ذهنی و کاذب برای طرح و نمایش هویت خود ندارد، در اوقات و ایام کنونی شاهد جنایاتی از منطقه و همسایگی خود است که از ابعاد و کم و کیف آن نه تنها به تعجب، بلکه به اشمعزار و خشم می‌آید.

ملت دوستی‌ها و مدارا و ایمان و اراده از وقوع فجایعی که شاهد آن است، هم به اندوه و دردمندی دچار می‌گردد و هم به اندیشه تقابل و عمل اثربخش برای ممانعت از بروز چنین پدیده‌های شومی می‌افتد.

ما نمایندگان و جوامع اقلیت‌های دینی که بخش لاینفک از ملت شریف و با عظمت ایران هستیم، با ابراز مجدد همدلی و یگانگی خود با ایران بزرگ اعلام می‌کنیم که جنایاتی که گروه حیوان‌صفت داعش در منطقه و همسایگی ایران عزیز صورت می‌دهد، با کشتار سبعانه 21 مسیحی مصری و زنده زنده سوزاندن 45 عراقی به حد اعلای خود رسید. قتل عام سه جوان مسلمان در آمریکا نیز در تصادفی خوفناک حکایت از سقوط معنوی و اخلاقی دارد که همچون شبکه‌ای شوم و نامرئی بشریت را تهدید و تضعیف می‌کند.

ظاهرا مصلحت‌طلبی، قدرت خویی، حرص و زیاده‌طلبی و دوری از حق و خصایل نیکو آنچنان در نزد مستکبران ریشه دوانده که به فساد وجود خود اکتفا نکرده و افساد تمامی موجودات همت گمارده‌اند.

چنان که جرثومه‌ای از جهل و حقد و کوردلی و خشونت و حیوانیت و ددمنشی را از اقصی نقاط کره ارض در داعشیان مجتمع ساخته و بر سر بشریت و مردم رنج کشیده منطقه آوار ساخته‌اند. ما با اشد، وجوه جنایاتی از جمله جنایات پیش گفته را محکوم می‌کنیم و به بانیان و عاملان آن انذار می‌دهیم که اگر به خود نیایند، بدانند که خود در آتشی که برافروخته‌اند خواهند سوخت و از سوی دیگر ملت ایران که نماد دوستی و میهمان‌نوازی و احترام به ادیان و مومنان است، گزندی از اینان به خود نخواهند دید، زیرا مستظهر به ایمان ناب و رهبری‌ای با فراست و بی‌همتاست.

با محکومیت مجدد چنین اعمال امیدواریم که رهبران جهان با بازاندیشی مجدد اصول و مبانی نحوه تعاملات خود با یکدیگر و مردم و حاکمان منطقه و با احترام به فعالیت‌های وحدت‌بخش و امنیت‌ساز جمهوری اسلامی ایران، با جدیت به پاکسازی جانیان و شیطان صفتان از خاورمیانه اقدام و زمینه‌سازی صلح و توسعه آن را که خواسته همه ایرانیان نیز هست، آغاز نمایند.

یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان

اسفندیار اختیاری کسنویه، نماینده زرتشتیان

روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب

کارن خانلری، نماینده ارامنه شمال

سیامک مره‌صدق، نماینده کلیمیان»