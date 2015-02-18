به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور امروز پس از حضور در نجف اشرف، با حضرت آیت الله العظمی سیستانی دیدار کرد و سپس در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات این دیدار پرداخت.
جهانگیری اظهار داشت: در این دیدار، مراتب تقدیر خود را از فتوای تاریخساز ایشان که در مقطعی بسیار مهم و سرنوشت ساز صادر شد، اعلام کردم.
وی افزود: با فتوای مهم ایشان، جهان اسلام و عراق که در معرض تروریسم و افراطیگری قرار گرفته بود، نجات پیدا کرد و جلوی روند آسیب به عراق گرفته شد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: در دیدار با حضرت آیت الله العظمی سیستانی، گزارشی از روابط ایران و عراق و مسائل فی مابین در همکاریهای مشترک ارائه و بر اهمیت توسعه روابط دو ملت و بهبود اقتصاد دو کشور تاکید شد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین هدف از سفر خود به عراق را پاسخ به دعوت رسمی نخست وزیر این کشور و بررسی مسائل دو جانبه، منطقهای و بین المللی برشمرد و گفت: در این سفر با مقامات عراق در خصوص مسائل مختلف رایزنی و تبادل نظر شد.
وی در پایان تصریح کرد: حضرت آیت الله العظمی سیستانی نیز در این دیدار سلامهای خود را به رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند و بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی و همه جانبه دو کشور تاکید کردند.
گفتنی است، معاون اول رئیس جمهور پس از دیدار با حضرت آیت الله العظمی سیستانی، در منزل امام خمینی (ره) در شهر نجف نیز حضور یافت و از آن بازدید کرد.
تأکید بر استفاده از نظرات مرجعیت شیعه در دیدار با آیتالله حکیم
بر اساس این گزارش، اسحاق جهانگیری در این سفر همچنین در دیدار با آیتالله سید سعید حکیم از مراجع شیعه عراق، با ابلاغ سلامهای گرم مقام معظم رهبری و حجتالاسلام روحانی به ایشان تصریح کرد: همواره نیازمند نظرات سازنده و راهگشای حضرت عالی هستیم و خوشحال میشویم از مشاورههای مرجعیت استفاده کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به توطئهها و ستمهای فراوان بر مسلمانان و به خصوص شیعیان جهان گفت: امیدوارم همه بتوانیم مسئولیت تاریخی خود را ایفا کرده و از حقوق مسلمانان و به ویژه شیعیان جهان دفاع کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد، شرایط و تحولات جهان به گونهای باشد تا حقوق مسلمانان و شیعیان در سراسر جهان محقق شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین هدف از سفر خود به عراق را پاسخ به دعوت رسمی نخست وزیر این کشور و پیگیری مسائل فی مابین تهران - بغداد عنوان کرد و گفت: امیدوارم روابط خوب اقتصادی میان دو کشور روز به روز توسعه پیدا کرده و بتوانیم گامی در جهت رفاه مردم مسلمان دو کشور برداریم.
آیت الله سید سعید حکیم، مرجع شیعیان در عراق نیز در این دیدار با تاکید براینکه مشکل اصلی مردم عراق مشکل اقتصاد و جمعیت نیست، گفت: مسائل اصلی ناشی از پایداری مردم این کشور برای حفظ هویت خود از طریق شرکت در انتخابات است.
وی با تاکید بر لزوم اتحاد، انسجام و همبستگی میان شیعیان جهان خاطرنشان کرد: آنچه در جهان امروز اتفاق میافتد، تندرویهای مذهبی است که نماینده آن «داعش» است و هدف اصلی این تندرویها نیز شیعیان هستند.
آیت الله حکیم با بیان اینکه بیشتر قربانیان در مقایسه با سایر گروهها شیعیان هستند، اظهار داشت: متاسفانه هنوز جهان حاضر نیست بپذیرد که شیعیان مورد حمله و کشتار جمعی واقع شدهاند و سازمان ملل و شورای امنیت هم حاضر نیستند اعلام کنند که شیعیان هدف تروریستها هستند.
وی با طرح این پرسش که اگر جهان به دنبال این است که از دشمنان شیعه حمایت کند، پس چرا شیعیان متحد نمیشوند، تصریح کرد: ایران و عراق دو پایگاه اصلی شیعیان هستند و لازم است ظلم بر آنها را از طریق سازمانهای بین المللی پیگیری کنند.
این مرجع تقلید تصریح کرد: سیاستمداران شیعه مسئولیت تاریخی در این زمینه دارند و باید نسبت به احقاق حقوق شیعیان همه تلاش خود را کنند.
دیدار با آیتالله بشیر نجفی
به گزارش مهر، جهانگیری همچنین در دیدار با آیتالله بشیر نجفی از دیگر مراجع تقلید در عراق، با تاکید بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای کمک به عراق در زمینههای مختلف، از آمادگی کشورمان برای انتقال تجربیات و توانمندیها به عراق خبر داد.
معاون اول رییس جمهور با ابلاغ سلامهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری ایران به حضرت آیت الله بشیر نجفی، گزارشی از برنامههای سفر خود به عراق ارائه کرد .
وی همچنین به گروه تروریستی داعش نیز اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه و به لطف خدا خطر داعش با فتوای مرجعیت تا حد زیادی رفع شد و با به صحنه آمدن مردم، این توطئه که نه تنها برای عراق بلکه برای جهان اسلام بود، خنثی شد.
جهانگیری تصریح کرد: ما همواره به راهنمایی مراجع نجف و قم و ارشادات آنها دلگرم هستیم و هر زمان که مشکلی بوجود آید، از راهنمایی ایشان استفاده میکنیم.
حضرت آیت الله بشیر نجفی نیز در این دیدار از معاون اول رییس جمهور کشورمان خواست که سلامهای ایشان را به رهبر معظم انقلاب و دکتر روحانی ابلاغ کند.
وی همچنین بر لزوم همکاری کشورهای منطقه و به خصوص ایران برای پایان دادن به درگیریهای عراق تاکید کرد و گفت: هر مقدار که این درگیریها در عراق به طول بیانجامد، مشکلات ناشی از آن دامنگیر سایر کشورهای منطقه نیز خواهد شد.
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