به گزارش خبرنگار مهر، حسین اخوت پس از حضور در محل فدراسیون فوتبال در مورد حل مشکل خروجی بازیکنان تیم امید، ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه در این مدت توانستیم مشکل بسیاری از بازیکانان را برای اردوی کویت حل کنیم تا تیم امید بدون هیچ غایبی در این اردو شرکت کند.

وی در مورد حضور سردار آزمون و جهانبخش در تیم امید خاطرنشان کرد: ما به این دو بازیکن در مسابقات مقدماتی المپیک نیاز داریم و با توجه به اینکه این دو بازیکن در لیست تیم ملی بزرگسالان نیز هستند، ما در نامه‌ای از فدراسیون فوتبال خواستیم تا اجازه حضور آنها را برای ما صادر کند؛ چراکه تیم ملی بزرگسالان فروردین ماه برای انجام بازی‌های تدارکاتی به سوئد می رود، اما تیم امید بازی‌های سرنوشت‌سازی را پیش‌رو خواهد داشت.

سرپرست تیم امید با بیان اینکه تعامل خوبی بین تیم امید و بزرگسالان وجود دارد، تصریح کرد: مطمئن هستیم که فدراسیون فوتبال در این مورد همکاری لازم را انجام می دهد؛ چراکه آنها می دانند در این برهه تیم امید اولویت دارد؛ چراکه موضوع شکستن طلسم عدم صعود ایران به المپیک مطرح است.

اخوت در پایان گفت: امیدواریم با انجام اردوی کویت و کیش، تیم امید به آمادگی مطلوب مورد نظر برسد و ما حضور مقتدرانه‌ای را در بازی‌های تهران داشته باشیم.