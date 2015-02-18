به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی با تبریک به باشگاه نفت تهران به خاطر حفظ سهمیه و تشکر از هواداران که با حضور در ورزشگاه آزادی از این تیم حمایت کردند، در مورد وضعیت تیم خود پیش از دیدار با گسترش فولاد تبریز گفت: شرایط‌مان خیلی خوب است، در تیم شادابی وجود دارد و منیت‌ها از این تیم رفته است. بازیکنانی امروز در تیم هستند که مردم را دوست دارند و سیاه‌بازی نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: امروز بازیکنان پول زیادی نگرفتند، دغدغه مالی وجود دارد اما بزرگان تیم، بزرگی می‌کنند. حتی آنها از بازیکنان دیگر می‌خواهند به خاطر موفقیت استقلال، مسائل مالی را فراموش کنند. اما در در گذشته اینگونه نبود، بازیکنان بزرگ تیم پول‌شان را می‌گرفتند و مردم را سیاه می‌کردند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به غیبت 2 بازیکنش در بازی با گسترش فولاد اظهار کرد: برای من جای تعجب دارد که چرا این رای‌ها داده می‌شود. نه گزارش وجود دارد و نه ماده قانونی خودشان که بر اساس آن رای صادر شده، با رای همخواهی ندارد. شاید من مربی این تیم هستم، چنین حکمی داده‌اند و اگر من سرمربی استقلال نبودم، کرار محروم نمی‌شود. واقعا کرار چوب من را می‌خورد.

وی با بیان اینکه تیمش یکی از سخت‌ترین بازیها را در تبریز پیش رو دارد، ادامه داد: تیم‌های کمالوند خوب بازی می‌کنند و 50 متر رو به جلوی این تیم بسیار خطرناک هستند. ضمن اینکه آنها کار قشنگی انجام دادند، خودشان به ما زمین دادند و حتی ساعت تمرین خود را عوض کردند. اینها فرهنگ‌هایی که است در فوتبال ایران کمتر دیده می‌شود و باید چنین مسائلی دوباره در فوتبال‌مان رخ بدهد.

قلعه‌نویی بار دیگر تاکید کرد که بازیکنانش از نظر روحی - روانی و فنی خوب هستند، ادامه داد: در این بازی یعقوب کریمی مصدوم است و جاسم کرار و آرش برهانی را هم به دلیل محرومیت در اختیار نداریم.

وی با تشکر از حضور سرمربی تیم ملی دانشجویان در تمرین استقلال، اضافه کرد: در بازی با گسترش فولاد دنبال تفاضل نیستیم و تنها به فکر گرفتن امتیاز هستیم زیرا ارزش امتیاز از تفاضل گل بالاتر است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال همچنین در مورد پیوستن رضا قوچان‌نژاد به لیگ قطر هم اینگونه اظهار نظر کرد: اگر چیزی بگویم از زمین و زمان قلم بدستان و میکروفن بدستان اجنبی پرست به من حمله می‌کنند. من یک کلمه در مورد شانس تیم ملی در جام ملت‌ها گفتم و بعد از باخت ایران به عراق، به من حمله کردند و پس از ویلیامز مقصر شکست تیم ملی شدم.

وی در مورد اینکه حضور بازیکنان ایرانی در لیگ‌های عربی زنگ خطری برای فوتبال کشورمان نیست، تاکید کرد: این را از قلم‌ بدستان و میکروفن بدستان بپرسید. مسلمانان عمروعاصی که ماهی یکبار حمام نمی‌روند و به ما حمله می‌کنند. در زمان بنده، با رفتن بازیکنان به لیگ امارات مخالفت می‌کردم ولی همین آقایان از من انتقاد می‌کردند.

قلعه‌نویی همچنین گفت: باید ببینم آقایان قلم بدست و میکروفن بدست، چطور مطالب را منعکس می‌کنند زیرا تیم من به کره‌جنوبی باخت و آن شکست را خیانت دانستند اما تیم مربی آقایان به عراق باخت و همان شکست شد قهرمان. بستگی دارد میکروفن و قلم آقایان به سمت چه کسی باشد و من نمی‌خواهم در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنم.