دیون بانکها در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی برگردانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج عصر چهارشنبه در حاشیه سفر به شهرستان دوره چگنی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مطابق فرموده مقام معظم رهبری کل مجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی کشور برای قطع زنجیره فساد و مبارزه با آن بایستی بسیج شوند.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کشور در راستای استراتژی "اقتصاد مقاومتی" بیان داشت: اقدامات کلی در این رابطه صورت گرفته است که اخیرا این اقدامات برای روسای سه قوه و دفتر مقام معظم رهبری فرستاده شده است که بعلت محرمانه بودن این گزارشات نمی توان در مورد اقدامات صورت گرفته توضیح داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی گفت: این پرونده چهار اعدامی داشت و مابقی متخلفان به حبس های طویل المدت محکوم شدند همچنین کل اموال فرد خاطی شناسایی شد که با توجه به بدهی او به بانک ها تمامی دیون بانک ها برگردانده خواهد شد.

سراج ادامه داد: با توجه به اینکه خیلی از اسناد این پرونده به نام دیگران ثبت شده است اجرای حکم بسیار مشکل شده است لذا برای اجرای حکم بایستی اسناد رسمی شده و دیون بانک ها نیز پرداخت شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد افزایش یا کاهش میزان اعتبارات سال آینده سازمان بازرسی گفت: ما به هر میزان اعتباری که به سازمان تخصیص داده شود راضی هستیم.