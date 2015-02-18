حفاظت و پشتیبانی زیستی شهر از طریق حفظ حریم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کنفرانس ملی حفظ و صیانت از حریم شخصی؛ ضرورت شهرنشینی در دانشگاه امیرکبیر، گفت: حریم هر شهری جنبه حفاظتی و پشتیبانی زیستی آن شهر را دارد و اگر برای آب، خاک و هوا، ظرفیت زیستی قائلیم باید بدانیم که برداشت بیش از حد ظرفیت هر یک از این منابع منجر به از بین رفتن قدرت طبیعت برای بازسازی می شود.

وی بر لزوم مکان یابی و تراکم فعالیت و نوع جهت گیری ها با واقعیت ها در حریم شهرها تاکید کرد و گفت: رد پای اکولوژیک باید منطبق با ظرفیت های زیستی باشد در غیر این صورت شهرهای ما قابل سکونت نخواهند بود.

ابتکار با بیان اینکه برای نمونه در بحث مراتع، با چرای بی رویه دام ها و کاهش بارندگی، قدرت بازسازی مرتع نیز کاهش می یابد، افزود: در خصوص تهران هم از سال 1375 توان زیستی این شهر در بحث جمعیت، بارگذاری و فعالیت های صنعتی به اشباع رسیده است.

معاون رئیس جمهور گفت: علاوه بر سکونت های غیر رسمی در اطراف شهر تهران، واحدهای صنعتی غیررسمی بسیاری در حریم شهر داریم که برای نمونه تنها چندین هزار واحد صنعتی بدون پروانه در جاجرود فعالیت می کند که فعالیت این گونه واحدهای صنعتی ضمن ایجاد آلایندگی بسیار شدید، مشکلات اجتماعی را در پی خواهند داشت.

ضرورت تنظیم الگوی زیست بر اساس ظرفیت زیستی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تحول اساسی در نگرش ها را مهمترین راه حل این چالش ها دانست و اظهار کرد: ضرورت دارد الگوهای زیست کشور منطبق با ظرفیت های زیستی تنظیم شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه پدیده تغییر اقلیم یکی از مشکلات کشور، منطقه و دنیا می باشد اظهار کرد: تغییر اقلیم تهدیدی جدی برای آینده حیات در کره زمین و رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف است.

ابتکار گرم شدن زمین را یکی از نشانه های تغییر اقلیم دانست و گفت: گرم شدن زمین فرایند بسیار خطرناک و آثار و عوارض شدیدی در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه 95 درصد مطالعات جهانی حاکی از گرم شدن زمین است به عوارض شدید این امر اشاره کرد و گفت: براساس این مطالعات در برخی نقاط جهان شاهد افزایش بارندگی ها و زیر آب رفتن شهرها و در برخی دیگر از نقاط جهان شاهد خشکسالی خواهیم بود.

ابتکار با یادآوری این که ایران بر روی کمربند خشکی واقع شده است، ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش سازمان هواشناسی که اخیرا در جلسه هیات دولت اعلام شد، 23 سال متوالی(غیر از 2 تا 3 سال) است که ما با کاهش مداوم بارندگی و افزایش دما مواجه هستیم و این موضوع نیازمند برنامه ریزی مناسب برای رفع این مشکل است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مطالعات جهانی نشان می دهد در صورت افزایش دو درجه ای دما بر اثر پدیده گرمایش زمین، کشاورزی و منابع طبیعی جهان با آسیبی جدی مواجه خواهد شد و در نتیجه به منظور جلوگیری از این افزایش دما و ایجاد توان انطباق و تاب آوری، ضروری است که جوامع، واقعیت های منطقه خود را بشناسند.

وضعیت نگران کننده منابع آبی، بحران کنونی تهران

ابتکار افزود: باتوجه به کاهش منابع آب در کشور، دیگر نباید به صورت مداوم از حوزه های آبریز یک شهر برداشت کنیم و در این همین راستا، بحران کنونی شهر تهران، وضعیت نگران کننده منابع آبی است.

وی گفت: ما مشکل کم آبی را در بسیاری از نقاط کشور داریم و برای نمونه در استان خوزستان بارندگی در مقایسه با سال گذشته 50 درصد کاهش داشته است و از این رو باید برنامه ریزی حریم شهرها را منطبق با این واقعیت ها کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کمبود بارندگی کشور در سال های اخیر، گفت: بر اساس اعلام وزارت نیرو، 14 شهر کشور از لحاظ وضعیت آبی در شرایط نگران کننده ای قرار دارند.

وی مدیریت علمی، دانش بنیان و کارآمد را لازمه رفع آسیب های جدی حریم شهرها دانست و گفت: سازوکاز مدیریت موثر برای تحقق این موضوع مهم باید فراهم شود.

معاون رئیس جمهور، مشکلات در حیطه قانون، سطوح سیاست گذاری، هماهنگی بین بخش و تخلفات را عاملی مهم برای آسیب رسیدن جدی به حریم شهرها اعلام کرد و از دانشگاهیان و صاحب نظران خواست با نگاه علمی و باتوجه به آخرین تحولات، واقعیات و ضرورت ها راهکار مناسب را برای برون رفت از این مشکل ارایه کنند.

ابتکار با اشاره به اینکه رویکرد دولت یازدهم حل و فصل اینگونه مشکلات است، اظهار کرد: دولت با مشارکت مردم و با رویکرد علمی با اینگونه موضوعات مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه اغلب مناطق تهران در محاصره مناطق مختلف طبیعی قرار گرفته که از سال های گذشته مورد حفاظت قرار می گیرند، افزود: این کلان شهر از قسمت غرب بی رویه رشد کرد اما در مناطق شرقی به دلیل حضور مناطق حفاظت شده کمتر شاهد این موضوع هستیم.

مقابله جدی دولت با زمین خوار و رفع تصرافات اراضی حفاظت شده

معاون رئیس جمهور گفت: در دولت یازدهم با همکاری قوه قضاییه صدها هکتار از اراضی حفاظت شده از جمله ورجین لواسانات رفع تصرف شده است که این موضوع نشان دهنده عزم جدی دولت در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه قیمت هرمترمربع اراضی لواسانات بین 10 تا 12 میلیون تومان است، ادامه داد: این اراضی که ریه شهر تهران محسوب می شوند که از دست زمین خواران آزاد شده اند.

ابتکار، مقابله با صنوف غیرمجاز، مقابله با زمین خواران و حفاظت و حراست از اراضی حفاظت شده را از مهمترین برنامه های این مجموعه برشمرد و گفت: با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در کنار محیط بانان، جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد به حفاظت از این اراضی می پردازیم.

وی از دانشگاهیان، محققان و پژوهشگران تقاضا کرد پیشنهادها و توصیه های علمی مبتنی بر تجربیات خود را برای مقابله با پدیده خشکسالی به این سازمان اعلام کنند.