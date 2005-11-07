به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، با وجود تدابير گسترده پليس در آرام كردن اين شورش ها، اين بزرگترين خشونتي است كه اين كشور از سال 1968تجربه كرده است .



از زماني كه اعتراض هاي گسترده نسبت به قتل دونوجوان سياه پوست بدست پليس آغاز شد، نيروهاي امنيتي و پليس فرانسه در واكنش به اين اعتراض ها تاكنون بيش از 800 تن را بازداشت كرده اند و اين روند را همچنان ادامه مي دهند.

پليس اعلام كرده است طي شب گذشته34افسر پليس مجروح شدند و 528وسيله نقليه در آتش سوختند كه اكثر آنها در خارج از منطقه پاريس صورت گرفته است .



به گفته پليس، 95 تن در جريان درگيري هاي شب گذشته دستگير شدند.

اين در حالي است كه ژاك شيراك براي اولين بار از زمان آغاز اين ناآرامي هاي فرانسه واكنش نشان داده و گفته است : تنها اولويت ما بايد بازگرداندن امنيت و نظم عمومي به كشور باشد.افرادي كه در كشور با اين ناآرامي ها ايجاد رعب و وحشت مي كنند بايد دستگير شوند.



شيراك با دادن وعده افزايش نيروهاي ضد شورش از تصميمات ويژه براي سركوب اعتراض ها خبر داد.

در ادامه اين درگيري ها دريكي ازشهرهاي غربي فرانسه از يك خودرو براي شكستن در ورودي ايستگاه پليس استفاده شد و در شهر ديگري در جنوب هم پليس براي متفرق كردن معترضان با نارنجك هاي گاز اشك آور به آنها حمله ور شد.

يكي از افسران پليس مدعي شد كه اين افراد در جستجوي پليس بودند و به ما حمله مي كردند .

گروه هاي معترض در سه شهر فرانسه اتومبيل ها را آتش زدند و و به پرتاب قوطي اقدام كردند.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است ناآرامي ها در اواخر هفته بدتر شده و صدها وسيله نقليه در آتش سوخته اند.اين در حالي است كه از ابتداي اين ناآرامي ها تاكنون حدود 200مكان آسيب ديده اند و3500وسيله نقليه هم آتش گرفته اند.

دومنيك دو ويلپن نخست وزير فرانسه در نشست خود با وزير كشور و وزراي دفاع ، دادگستري ، اقتصادوآموزش و پرورش اعلام كرد تعداد نيروها به ميزان لازم افزايش خواهد يافت.

به گفته وي ، نيروهاي كمكي پليس در هر جايي از كشور كه لازم باشد، مستقر خواهند شد.



نخست وزير فرانسه افزود : ما نمي توانيم بپذيريم كه يك منطقه بدون قانون داشته باشيم.

اين در حالي است كه آمريكا، انگليس، كانادا و روسيه نسبت به سرايت اين ناآرامي ها به كشورهاي خود هشدار داده اند.

درگيري هاي اخير در پاريس پس از آن آغاز شد كه دو نوجوان سياه پوست فرانسوي اواخرهفته گذشته دريكي از شهرك هاي حومه پاريس توسط نيروهاي پليس هدف گلوله قرار گرفته و كشته شدند.

اين دو نوجوان در شهرك "كليشي -سو- بوآ" (Clichy-sous-Bois) در حومه پايتخت فرانسه براي فرار از دست پليس قصد داشتند از ديوارهاي حفاظ يك نيروگاه برق عبور كنند، كه هدف گلوله پليس قرار گرفتند. اين درحالي است كه پليس پاريس ادعا مي كند اين دو نوجوان بر اثر برق گرفتگي جان سپرده اند!

