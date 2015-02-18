به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی های انجام گرفته توسط گروهی از رسانه های آلمان نشانگر افزایش محبوبیت احزاب حاکم این کشور است. طبق نظرسنجی که موسسه افکار سنجی فورزا با همکاری هفته نامه اشترن و شبکه RTL آلمان انجام داده نشان می دهد میزان محبوبیت احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی به 43 درصد رسیده است.

این میزان محبوبیت ائتلاف حاکم آلمان نشانگر 2.5 درصد رشد نسبت به انتخابات سال 2013 است. با این حال حزب اپوزیسیون سوسیال دمکرات با 23 درصد همچنان وضعیت خود را تثبیت کرده است.

این در حالی است که حزبی مانند «جایگزینی برای آلمان» (AfD) با 5 درصد کاهش محبوبیت روبرو است و حزب چپ ها شاهد یک درصد کاهش محبوبیت بوده است. در همین حال نیمی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی گفته اند در صورت برگزاری انتخابات به مرکل رای می دهند.

به گفته «ماتیاس یونگ» از دست اندرکاران موسسه نظرسنجی انتخاباتی یونگ، اقدامات دولت مرکل در عرصه سیاست خارجی هر چند طرفداران زیادی در آلمان دارد اما در مقایسه با سیاست داخلی دولت، تاثیری در افزایش میزان محبوبیت وی ندارد.