اسدی دبیرکل فدراسیون فوتبال شد/ تشکیل کمیته موقت فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور اعضا برگزار شد و مصوبات آن به شرح زیر اعلام شد:

1- با موافقت تمامی اعضای هیات رئیسه، علیرضا اسدی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

2- مرتضی محصص، سرپرست کمیته فنی و توسعه با حضور در جلسه امروز هیات رئیسه فدراسیون، گزارشی از نشستهای برگزار شده و نتایج بدست آمده در این کمیته را به اعضا ارائه کرد.

3- خزانه‌دار فدراسیون ضمن حضور در این نشست، موارد مالی بررسی شده را به صورت کامل برای اعضا تشریح کرد.

4- اعضای هیات رئیسه با پیشنهاد عرب عامری، سرپرست نایب رئیسی امور بانوان فدراسیون در خصوص صدور مجوز تشکیل یک تیم فوتبال بانوان برای باشگاه‌های لیگ برتر و یا دسته اول موافقت کردند.

5- پیشنهاد آکادمی ملی فوتبال مبنی بر افزایش حق عضویت مدارس فوتبال مورد تایید قرار گرفت.

6- اعضای هیات رئیسه با تشکیل کمیته موقت فنی فوتسال موافقت کردند.

7- بنا بر پیشنهاد سرپرست نایب رئیسی امور بانوان فدراسیون و تایید هیات رئیسه، لیلا وقاری به عضویت کمیته آموزش فدراسیون منصوب شد.

