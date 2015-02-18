نمایشگاه بزرگ کتاب اسفندماه در قزوین برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب، در محل اداره کل ارشاد استان گفت: امروز با توجه به رسانه ای شدن جهان و جهان رسانه ای شدن همه پدیده ها، تمام مسئولان استان باید به این موضوع توجه داشته باشند که همه کارهای بزرگ اگر به ظرفیت رسانه ای ختم نشود، هرگز نمی تواند در عرصه های مختلف مطرح شود.

وی بیان کرد: کارهای بسیار بزرگی در کشور صورت گرفته یا در حال انجام است اما از آنجا که برخی از آنها به ظرفیت رسانه ای منجر نشده آثارش محو می شود بر همین اساس در استان قزوین نیز رسانه ها موثرترین، بزرگترین و مقتدرترین عرصه را به خود اختصاص داده اند و به همین ترتیب در استان نیز ممکن است اقدامات فرهنگی ارزشمندی صورت گیرد ولی چون رسانه ای نشده مغفول مانده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهارداشت: یکی از نمونه های شاخص که بیانگر ظرفیت رسانه ها است پروژه سریال شهید بابایی بود که با ۱۳ میلیارد تومان اعتبار و کمک دستگاه های دیگر ساخته شد و این شهید بزرگوار در نتیجه آن به عنوان یک نماد فرامرزی از این استان به جهانیان شناسانده شد تاجایی که ازفرانسه با خانم حکمت، همسر شهید بابایی تماس گرفته می شود و از ایشان درخواست می شود که شهید بابایی را برای آنها معرفی کنند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه بابرگزاری نمایشگاه کتاب به عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگی استان قزوین گفت: ۸۳۰ ناشر از این نمایشگاه استقبال کردند که علت این استقبال در وهله اول به علت فرهنگ غنی قزوین و ظهور شخصیت های بزرگی است که برخی از آنها چون دکتر خرمشاهی، دبیر سیاقی و موسوی گرمارودی هنوز هم در میان ما عمر پر برکتی دارند.

وی از حضور مسئولان وزارت ارشاد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه خبرداد و بیان کرد: از میان این ناشران ۲۹۰ ناشر در نمایشگاه حضور خواهند داشت و نمایشگاه در روز افتتاحیه با حضور سه تن ازروسای وزارت فرهنگ و ارشاد، صالحی معاونت فرهنگی وزارتخانه، مرادخانی معاونت هنری و قبادی رئیس مد و لباس این وزارت افتتاح خواهد شد و همه مقامات استان نیز از استاندار محترم تا امام جمعه بزرگوار در مراسم افتتاحیه حضور خواهند داشت.

وی اظهارداشت: در مراسم اختتامیه نیز از شش نفر از اصحاب رسانه که در جریان برپایی نمایشگاه بیشترین فعالیت و پویایی را داشته باشند با اهداء جوایز نقدی تجلیل خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزاری برنامه های جنبی را از دیگر فعالیتهای نمایشگاه عنوان کرد و گفت: حضور اساتید فرهنگی برای معرفی فرهنگ کتابخوانی به بازدیدکنندگان، برگزاری نشست هایی با موضوع عفاف و حجاب و آسیب شناسی ماهواره با همکاری معاونت فرهنگی سپاه پاسداران، تشکیل کارگاه تغذیه و سبک زندگی سالم با همکاری دانشگاه علوم پرشکی، کارگاه آشنایی با فیپا و شابک با ارائه گواهی پایان دوره به شرکت کنندگان، سخنرانی در رابطه با تحکیم بنیان های خانواده، برگزاری جلسات نقد کتاب و مراسمی جهت ایجاد نشاط و شادی شرکت کنندگان از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

این مسئول با اشاره به این که در پایان نمایشگاه نشریه آفاق توزیع می شود ادامه داد: نشریه آفاق شامل طیف وسیعی از مصاحبه ها و مطالبی است که از شخصیت های برجسته فرهنگی و مذهبی و چهره های دینی و مراجع قم و دکتر حداد عادل و چهره های نخبه قزوینی مانند دکتر خرمشاهی، دبیر سیاقی و تنکابنی که همگی آنها مطالب جامع و سودمندی را در رابطه با کتاب و کتاب خوانی در این نشریه به رشته تحریر درآورده اند بین علاقمندان توزیع خواهد شد.

احمدی افزود: نشریه آفاق کتاب جامعی در حیطه کتاب و کتابخوانی است که پیش از این در حالت تعطیلی قرار داشت اما دوباره فعال شده و قرار است در محدوده کشوری توزیع شود.

مباحث فرهنگی متعلق به همه مردم است نه جناح ها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: مباحث فرهنگی متعلق به همه مردم است و به جناح ها وابسته نیست لذا از همه به ویژه اصحاب رسانه درخواست می کنیم این رویداد را متعلق به مردم بدانند و آنگونه که اقتضای رسالت کار برای مردم است اخبار این رویداد فرهنگی و مردمی را منعکس کنند.

وی ادامه داد: مهمترین هدف برگزاری این نمایشگاه مطرح شدن قزوین در سطح ملی است چرا که این استان مهد پرورش و رویش هنرمندان و اهالی فرهنگی است که باید کمک کنیم تا صدای آنها در سطح کشور طنین افکن شود بر همین اساس اگر می گوییم این نمایشگاه هزار اثر داشته باشد یقینا یکی از آنها فراتر از هر حزب و جناحی، مطرح شدن قزوین در سطح ملی است که دغدغه همه دلسوزان و مردم قزوین است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: نمایشگاه کتاب قزوین با شعار "اثر بخشی به جای فعالیت گرایی" کار خود را آغاز خواهد کرد و هدف از طرح این شعار نیز گنجاندن کتاب در سبد مصرفی مردم است آنگونه که رهبری معظم نیز بر همین موضوع تاکید دارند.

احمدی افزود: بر همین اساس نظرسنجی و نیازسنجی های بسیاری در طول دوره نمایشگاه و پس از آن صورت خواهد گرفت تا در نهایت بتوان گامی در این مسیر برداشت تا کتاب نیز مانند یک کالای مورد نیاز چون پوشاک و خوراک وارد زندگی مردم شود بنابراین لازم است در این مسیر از شعار و اکتفا به آمارها پرهیز شود.

بهترین جایگاه نمایشگاه به اصحاب رسانه اختصاص خواهد یافت

مدیرکل ارشاد قزوین در پاسخ یکی از خبرنگاران در گلایه از این که سال های گذشته غرفه رسانه های استان در مقابل درب ورودی نمایشگاه وضعیت نامناسبی داشت گفت:در برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری نمایشگاه تاکید جدی داریم بهترین جایگاه نمایشگاه به اصحاب رسانه اختصاص یابد و زمان حضور آنها به همراه نام رسانه و مسئولین آن به جهت تشویق، تبلیغ و تکریم در ال سی دی مستقر در نمایشگاه حک شود.

وی بیان کرد: از همه دوستان و همکارن خود در ارشاد طبق معمول درخواست کرده ایم با نهایت احترام و تکریم با اصحاب رسانه برخورد شود همچنین مشکل پهنای باند مورد نیاز خبرنگاران با اختصاص اینترنت ۴ مگ رفع شده است.

احمدی میزان تخفیف این نمایشگاه را ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود: ۲۰ درصد تخفیف از سوی غرفه دار و ۱۰ درصد نیز از سوی اداره کل ارشاد قزوین پرداخت می شود.

این مسئول در رابطه با توزیع بن کتاب در نمایشگاه اظهارداشت: پیش بینی شده است در مجموع ۵۰۰ میلیون بن کتاب در این نمایشگاه توزیع شود که تلاش می کنیم برای هنرمندان تخفیف پنج تا هفت درصدی هم لحاظ شود.

ناشران نمایشگاه کتاب با آخرین آثار خود خواهند آمد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در پاسخ به انتقاداتی که در رابطه با انبارگردانی ناشران در نمایشگاه های کتاب قزوین روی می داد، گفت: تاکید ما بر این است که این انتشارات آخرین و به روز ترین آثار خود را به همراه داشته باشند و برپایی این نمایشگاه در حکم انبارگردانی برای آنها نباشد.

وی ادامه داد: همچنین ناشران معتبری که در این نمایشگاه حضور دارند مانند نشر چشمه، نی و دیگران ناشران معتبری هستند که برای شرکت در این نمایشگاه دعوت استان هایی چون خراسان و آذربایجان شرقی را نپذیرفته اند و با حضور در نمایشگاه قزوین با ارائه آخرین آثار خود از انبارگردانی که به اعتبار و جایگاه آنها در نزد مخاطبان نمایشگاه آسیب وارد می کنند به دور هستند.

وی همچنین از زحمات شبانه روزی پرسنل ارشاد تقدیر و تشکر کرد و اظهارداشت: از تلاش آقای صمدی معاونت فرهنگی و نیز معاون مالی اداری این اداره که برای برپایی هر چه باشکوه تر این نمایشگاه فعالیت و تلاش وافری انجام دادند سپاسگزاریم وامیدواریم این نمایشگاه بتواند اهالی فرهنگ و بازدیدکنندگان را راضی کند.