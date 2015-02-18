تبلیغات سوادآموزی در خوزستان ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریف مخمل زاده ظهر امروز در جلسه شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی خوزستان اظهار كرد: به رغم همه فعالیت هایی كه در ۳۵ سال اخیر در زمینه سوادآموزی انجام شده، متاسفانه هنوز مشكلات این بخش رفع نشده و نتوانستیم به ارتقای سطح سواد و ریشه كن كردن بی سوادی دست پیدا كنیم.

وی افزود: قرار است از این به بعد تمامی فعالیت های بخش سوادآموزی در این شورا به صورت یكجا انجام شده و برای انسجام بیشتر فعالیت های مربوطه، تمامی هماهنگی ها از طریق شورا انجام شود.

مدیركل امور اجتماعی استانداری خوزستان تصریح كرد:‌ وظایف تمامی دستگاه های مختلف در زمینه نهضت سوادآموزی تدوین شده و به آنها ابلاغ می شود. همچنین احكام اعضای شورای استانی و شهرستانی نیز صادر شده و در اختیار آنها قرار می گیرد.

مخمل زاده عنوان كرد: مركز بهداشت استان و علوم پزشكی در پایش اسمی روستائیان كمك بسیاری برای ما خواهند بود. حتی بهداشتیاران روستاها اطلاعات كاملی از وضعیت افراد داشته و بسیار راهگشا هستند.

وی یادآور شد: تعداد قابل توجهی از بی سوادان استان افراد تحت پوشش بهزیستی و كمیته امداد هستند كه با همكاری این دستگاه ها می توانیم بیش از ۶۰ درصد بی سوادان شهری را شناسایی كنیم. به عنوان مثال كمیته امداد بیش از ۲۵۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد.

مدیركل امور اجتماعی استانداری خوزستان تاكید كرد: امور عشایر و امور روستایی هم می توانند در شناسایی اسمی افراد به ما كمك كنند. برای فرهنگ سازی هم ارتباطات لازم را با صدا و سیما و ارشاد برقرار می كنیم. تبلیغات تاثیر خوبی دارد و قبول است كه در حال حاضر در استان این تبلیغات برای سوادآموزی خیلی كم است.

حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی سعادت نیا رئیس شورای شهر اهواز نیز در این جلسه اظهار كرد: حدود ۸۰ درصد از نیروهای شهرداری زیردیپلم هستند. شهرداری را مكلف می كنیم تا میزان سواد نیروهای پیمانكاری خود را تعیین كرده و پایش اسمی بی سوادان را انجام دهد.

وی افزود: آموزش و پرورش می تواند با دانشگاه شهرداری یك تفاهم نامه منعقد كند تا در پایش اسمی بی سوادان همكاری لازم صورت بگیرد.

رئیس شورای شهر اهواز عنوان كرد: شوراهای شهر و دهیاران یك ظرفیت بالقوه و بالفعل هستند كه در پایش اسمی افراد بی سواد بسیار كارآمد هستند. حتی شورایارهای مناطق مختلف شهری نیز می توانند در این امر كمك خوبی داشته باشند.

سعادت نیا در پایان گفت: با توجه به اختیارات خود حتما در قالب حقوق شهروندی به صدا و سیما ابلاغ می كنیم كه انیمیشن هایی را در حوزه سوادآموزی تهیه كند.