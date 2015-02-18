  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۴۱

مرادی خبر داد:

۱۲ مدرسه با ۵۰ کلاس درس در مناطق زلزله زده دشتی احداث شد

۱۲ مدرسه با ۵۰ کلاس درس در مناطق زلزله زده دشتی احداث شد

دشتی- مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: در مناطق زلزله زده دشتی ۱۲ مدرسه با اعتبار ۶۷ میلیارد ریال احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مدرسه شهید تاج الدین روستای اسلام آباد دشتی اظهار داشت: زلزله بیستم فرودین ماه سال گذشته در بخش شنبه و طسوج دشتی خسارات زیادی در بخش های مختلف از جمله آموزش وارد کرد.

وی افزود: بعد از این حادثه دلخراش جلسات مختلفی در سطح استان و شهرستان جهت برقراری کلاس‌ها برگزار شد که در نهایت منجر به استقرار کلاس‌های از پیش ساخته در این مناطق شد.

مرادی بیان کرد: در راستای عمران و آبادی مناطق زلزله زده همه مسئولین و خیرین به خوبی ایفای نقش کردند و در حال حاضر شاهد افتتاح فضاهای آموزشی یکی پس از دیگر از این مناطق هستیم.

وی گفت: در مناطق زلزله زده بخش شنبه و طسوج ۱۲ مدرسه در قالب ۵۰ کلاس درس احداث شده که همه آنها  تحول آموزش و پرورش داده شده است.

مرادی بیان کرد: امروز با بهره برداری از این فضاها مشکلات دانش آموزان در این بخش مرتفع شده و آنها دیگر نگران هیچ موضوعی نیستند.

http://media.mehrnews.com/d/2015/02/18/4/1596995.jpg

وی با بیان اینکه برای احداث این پروژه ها ۶۷ میلیارد ریال هزینه شده خاطر نشان کرد: در این بین خیرین نقش بسزایی داشتند و بالغ بر۵۰ میلیارد ریال هزینه کرده اند.

مرادی همچنین از مقاوم سازی و دیوار کشی هفت مدرسه در این مناطق نیز خبر داد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر باتقدیر از خیرین تصریح کرد: انشاء الله سه مدرسه دیگر در قالب ۲۴ کلاس درس و با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال در شهرستان‌های عسلویه و جم نیز توسط خیرین احداث خواهد شد.

کد مطلب 2500730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها