استفاده از ظرفیت نمایشگاه محیط زیست برای حل معضل ریزگردها

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متصدی در ارتباط با استفاده از ظرفیت چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در راستای رفع معضل ریزگرد و گرد و غبار در استان خوزستان گفت: چهاردمین نمایشگاه محیط زیست ظرفیت بسیار خوبی برای پرداختن به معضل ریزگرد هاست و در این نمایشگاه استانهای مختلف کشور، از جمله استانهایی که با این معضل در ارتباط هستند، حضور پیدا میکنند.
وی افزود: از آنجا که مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها حضور پررنگی در این نمایشگاه دارند، میتوان از حضور آنها در ارتباط با گرفتن نظرات تخصصی و کارشناسیشان برای حل معضل ریزگرد استفاده کرد؛ علاوه بر این مساله ابداعات، فناوریها و ایدههای نوین برای رفع مشکلات مختلف زیست محیطی از جمله مساله گردو غبار نیز در نمایشگاه محیط زیست ارائه خواهند شد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در مورد ویژگیهای چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست نسبت به دورههای گذشته اظهار کرد: استفاده از ظرفیت دیگر کشورها در ارتباط با مسائل زیست محیطی و آشنایی با فن آوریهای نوین آنها از جمله مهمترین ویژگی نمایشگاه امسال خواهد بود.
متصدی تصریح کرد: نمایشگاه محیط زیست فرصت درخشانی برای تبادل تجربه میان استانها و کشورهای مختلف برای حل مشکلات زیست محیطی و به ویژه حل مسائل مربوط به آلایندهها و آلودگی هاست.
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