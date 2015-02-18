پیروزی شهرداری ارومیه پیش چشمان کواچ/ پیکان از سد وزارت دفاع گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال سال 93 جام زنده یاد حسین معدنی امروز چهارشنبه با چهار دیدار پیگیری شد.

تیم والیبال شهرداری ارومیه که در گروه دوم دور مقدماتی صدرنشین شده بود، در یکی از بازی های این مرحله و در سالن غدیر ارومیه میزبان بازرگانی جواهری گنبد تیم چهارم گروه یک در دور مقدماتی بود.

شاگردان جهانگیر سید عباسی در این مسابقه سه بر صفر و با اقتدار به پیروزی رسیدند تا 50 درصد مسیر صعود به مرحله نیمه نهایی را طی کرده باشند.

بازرگانی جواهری گنبد در این مسابقه سه بر صفر و با امتیازهای 25 بر 17، 25 بر 19 و 25 بر 20 مغلوب میزبان خود شد تا در چهارشنبه هفته آینده در گنبد به عنوان میزبان به فکر جبران این ناکامی باشد.

اسلوبودان کواچ، سرمربی تیم ملی و امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال از مهمانان ویژه این مسابقه در سالن غدیر ارومیه بودند.

وقتی بوبان وارد سالن غدیر ارومیه شد، پنج هزار تماشاگر علاقمند به والیبال وی را مورد تشویق قرار دادند.

پارچه نوشته بزرگی به زبان انگلیسی برای ورود کواچ به ارومیه در سالن نصب شده بود و شهردار ارومیه از وی به عنوان شهروند افتخاری ارومیه و بازیکن سابق تیم این شهر تجلیل و تقدیر کرد.

همچنین از امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال نیز در این مسابقه تجلیل شد.

در دیگر مسابقه حساس هفته تیم پیکان موفق شد با نتیجه 3 بر 2 در خانه والیبال از سد وزارت دفاع در دیداری خانگی بگذرد.

پیکان تهران که عنوان پرافتخارترین تیم این رقابتها را با یازده قهرمانی در اختیار دارد، بازی سختی را مقابل حریف خود پشت سر گذاشت.

نتایج دور رفت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:

* پیکان تهران 3 - وزارت دفاع 2، خانه والیبال

نتایج گیم‌ها: 21 بر 25، 25 بر 19، 23 بر 25، 25 بر 21، 15 بر 10

* متین ورامین یک - شهرداری تبریز 3، سالن شهید گل عباسی

نتایج گیم‌ها: 17 بر 25، 30 بر 28 ،23 بر 25، 22 بر 25

* میزان خراسان 3 - نوین کشاورز 2، سالن مهران

نتایج گیم‌ها: 27 بر 25، 25 بر 19، 22 بر 25، 30 بر 32، 15 بر 11

* شهرداری ارومیه 3 - بازرگانی جواهری گنبد صفر، سالن غدیر

نتایج گیم‌ها: 25 بر 17، 25 بر 19، 25 بر 20