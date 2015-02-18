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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۵۲

اتحادیه اروپا جدایی‌طلبان را مسئول نقض آتش‌بس اوکراین دانست

اتحادیه اروپا جدایی‌طلبان را مسئول نقض آتش‌بس اوکراین دانست

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نقض آتش بس مناطق شرقی اوکراین، جدایی طلبان این کشور را مسئول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت جدایی طلبان شرق اوکراین، آتش بس آغاز شده از روز یکشنبه را نقض کرده اند. به گفته وی توافقی که از سوی مقامات چهار کشور روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان در مینسک شده، با اقدام جدایی طلبان زیر پا گذاشته شده است.

موگرینی همچنین در مورد احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه در صورت ادامه جنگ در مناطق شرقی خبر داد. وی از طرفین درگیر در شهر دبالتسف خواست هر چه سریعتر به ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه ورود به منطقه درگیری را داده و مواضع خود را ترک کنند.

همچنین دولت آلمان از ادامه درگیری ها در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد. «اشتفن زایبرت» سخنگوی دولت آلمان با انتقاد از نقض آتش بس در دبالتسف گفت در صورت تشدید اوضاع، تحریم های بیشتر علیه روسیه در دستور کار اروپا قرار می گیرد.

کد مطلب 2500751

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