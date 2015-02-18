سه كتاب فیلم مستند در جشنواره فیلمهای علمی اهواز رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اطبایی عصر امروز در نشست خبری خود اظهار كرد: ایده برگزاری نخستین جشنواره بین المللی فیلم های علمی اهواز از اواخر خردادماه سال جاری مطرح شد و کمتر از یک ماه این ایده به صورت جدی مراحل اجرایی خود را سپری کرد.

وی افزود: فراخوان این جشنواره بر اساس یک تحقیق، نوشته شد و در همین راستا آثار بسیاری از هنرمندان خارجی در زمینه مباحث علمی مورد بررسی قرار گرفت.

اطبایی با اشاره به هفتگانه بودن بخش های مختلف این جشنواره گفت: به صورت کلی ۲۰۸ فیلم به جشنواره فیلم های علمی اهواز ارسال شده که ۷۱ مورد از آنها از سوی هنرمندان داخلی و ۱۳۸ مورد از کشورهای خارجی است.

دبیر هنری جشنواره بین المللی عکس و فیلمهای علمی اهواز با بیان اینکه در بخش جانبی این جشنواره نشست های تخصصی با حضور هنرمندان و متخصصان برجسته داخلی و خارجی برگزار خواهد شد، گفت: این جشنواره یک فرصت فرهنگی محسوب می شود.

اطبایی تصریح کرد: امیدوار هستیم تا با ایجاد یک صندوق حمایتی از تولید فیلم های علمی از سوی مسئولان، شاهد افزایش تولید فیلم های فرهنگی در منطقه باشیم.

وی، تعریف مخاطب را یکی از اهداف جشنواره برشمرد و اظهار کرد: بخشی از مخاطبان جشنواره علاقمندان به سینما هستند که می توانند آثار فاخر در زمینه مستند علمی را در تالار های سطح شهر تماشا کنند.

دبیر هنری جشنواره بین المللی عکس و فیلمهای علمی اهواز با اشاره به بخش سینما فوتبال در برنامه های جنبی این جشنواره گفت: در این بخش تعدادی از فیلم های فوتبالی به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین حوزه عکس این جشنواره به هفت بخش با عنواینی از جمله: نخستین جایزه عکس علم و فناوری، بخش ویژه علمی و هنری، تاریخ و نجوم تقسیم می شود که آثار ارسال شده در این حوزه به دو صورت نمایش در فضای نمایشگاهی و کتاب ارائه خواهد شد.

اطبایی اظهار کرد: در بخش جنبی این جشنواره کتابی با عنوان «ژان پن لوه» که شامل زندگی نامه و آثار منتشر شده از سوی این مستند ساز فرانسوی است، رونمایی می شود. این کتاب به صورت دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

وی تصریح کرد: در مراسم اختتامیه این جشنواره، مراسم بزرگداشت پروفسور امید علی کرم زاده، ناهید پور رضا و حسین صافی یکی از بزرگان سینمای ایران تجلیل خواهد شد.

اطبایی، هیئت داوری نتپک، انجمن مستندسازان ایران، انجمن نویسندگان و منتقدان سینمای ایران، بخش فیلمهای علمی کودکان و نوجوانان، جوانان، دانشجویان و اساتید دانشگاهی را از جمله هیئت های داوری این جشنواره برشمرد و اظهار کرد: رونمایی از سه کتاب جشنواره نیز از دیگر بخش های جنبی محسوب می شود که کتاب اول با عنوان «به ترتیب یا بدون ترتیب» با موضوع سینمای مستند عباس کیارستمی با امر آموزش نوشته زهرا ملوکی، کتاب دوم با عنوان «مستند علمی، از نمایش تا آموزش» با موضوع مجموعه مقاله در باره سینمای مستند علمی به کوشش امیر حسین ثنایی و کتاب سوم با عنوان «فیلم مستند علمی در ایران» با موضوع یک پژوهش نظری- تاریخ سینمایی نوشته محمد تهامی نژاد در این جشنواره رونمایی می شوند.

دبیر هنری جشنواره بین المللی عکس و فیلمهای علمی اهواز با اشاره به برگزاری سمینار تخصصی آلکسیس گمبیس مدیر جشنواره ی فیلم های علمی نیویورک در این جشنواره گفت: جوایز این جشنواره بر اساس نام مفاخر ایران نامگذاری شده است. به عنوان مثال جایزه بخش دارو و طب با نام ابن سینا است.