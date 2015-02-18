به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضور برترین اسکی بازان جهان هر دو سال یک بار برگزار می شود که تیم ملی اسکی صحرانوردی ایران در دو بخش آقایان و بانوان از هفته گذشته عازم سوئد شد.

در اولین مسابقه و در رشته ۱۰ کیلومتر پاتیناژ سید ستار صید که دو سال قبل در ایتالیا با اختلاف بسیار کم یازدهم شد این بار با ثبت رکورد ۲۵:۰۸.۲ موفق شد هشتم شود. صید با این رکورد جواز حضور در مرحله بعدی رقابتها را به دست آورد. این نخستین بار است که اسکی بازی از ایران در مرحله ورودی ورلد کاپ در جمع ده نفر اول قرار می گیرد. یاسین شمشکی دیگر اسکی باز تیم ملی با ثبت رکورد ۲۶:۳۸.۲ به مکان بیست و ششم رسید. وی دو سال قبل و در رقابتهای جهانی ایتالیا چهل و یکم شده بود.

در این مرحله اسکی بازانی از بلغارستان، بوسنی و مجارستان رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در مسافت ۵ کیلومتر و در میان 45 اسکی باز سمانه بیرامی با رکورد ۱۶:۳۲.۷ به رتبه 24 رسید و فرزانه رضا سلطانی با ثبت رکورد ۱۷:۵۲.۵ سی و ششم شد. رضا سلطانی دو سال قبل و در رقابتهای جهانی ایتالیا به رتبه سی و هفتم رسیده بود. این رقابتها فر دا در بخش اسپرینت پیگیری می شود.

تیم اسکی صحرانوردی با ترکیب سید ستار صید و یاسین شمشکی در بخش آقایان ، سمانه بیرامی و فرزانه رضا سلطانی در بخش بانوان به سرمربیگری سید مصطفی میرهاشمی و سرپرستی حسین چراغی عازم سوئد شده است .