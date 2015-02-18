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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۵۱

حیدریان:

صدا و سيما در جلب مردم برای حفظ منابع طبيعی نقش قابل توجهی دارد

صدا و سيما در جلب مردم برای حفظ منابع طبيعی نقش قابل توجهی دارد

سمنان – سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بر ضرورت ترويج فرهنگ و مشارکت مردم از طريق صدا و سيما برای حفاظت عرصه های منابع طبیعی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نقی حیدریان عصر چهارشنبه در اولین دیدار خود با مدیر كل صداو سیمای مركز استان سمنان در این مرکز ضمن تبیین وضعیت منابع طبیعی استان و وظایف اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری در زمینه حفاظت و ممیزی اراضی، آبخیزداری، بیابان زدایی، توسعه فضای سبز، مرتعداری، آموزش و ترویج و مشاركت مردمی گفت: ترویج فرهنگ منابع طبیعی از طریق رسانه ی صدا و سیما یك موضوع مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه دو اولویت و ضرورت در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان قرار دارد عنوان کرد: با عنایت به خشکسالی و بحران آب در استان، اولویت اول ایفای نقش منابع طبیعی در کمک به حل بحران آب است و در راستای رسیدن به این هدف مدیریت جامع آبخیز در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با اجرای طرح های مختلف منابع طبیعی از جمله آبخیزداری، جنگلکاری و طرح های مرتع و حفاظت در یک حوزه آبخیز، نسبت به حفظ خاک  افزایش پوشش گیاهی و اجرای طرح های مختلف آبی خاکی اقدام کنیم.

 در این راستا با اطلاع رسانی این باور را باید در مردم و مسولین بوجود آوریم که اگر منابع کافی در اختیار قرار گیرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و دستگاهای مرتبط  توان این را دارد که حداقل ۳۰% از تبخیر نزولات آسمانی جلوگیری کند.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اولویت دوم این اداره کل را اجرای کلیه طرح های منابع طبیعی با مشارکت تشکل ها، شورای اسلامی، دهیاریها و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: اعتقاد داریم در حوزه منابع طبیعی بدون همراهی مردم موفقیتی حاصل نمی شود.

حیدریان خاطرنشان کرد: بر اساس این دو راهبرد از صدا و سیما تقاضای همکاری و مساعدت داریم تا بتوانیم اهداف خود را به اطلاع عموم هم مردم برسانیم.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان نیز در این نشست ضمن تاكید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه منابع طبیعی اظهار داشت: بایستی به منظور حفظ، حمایت و حراست از  عرصه های منابع طبیعی استان از خود مردم استفاده كرد و صداوسیمای استان در این زمینه آماده همكاری و مشارکت در تولید و پخش برنامه های مرتبط را دارد.

محمد منتظر حجت با توجه به تاكیدات اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در زمینه ساخت برنامه های مستند تلویزیونی، پویا نمایی و ... گفت: صدا و سیمای استان می تواند با این اداره كل همكاری مشترك در برنامه های استانی داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: منابع طبیعی، محیط زیست، آب، امور پزشکی، مباحث فرهنگی و ایثار و شهادت  در دستور کار ماست و وظیفه داریم در این رابطه تلاش کنیم و رسانه استان برای اهداف و راهبرد های منابع طبیعی کمک می کند.

این مقام مسئول در خاتمه افزود: صدا و سیمای مركز استان، در برنامه های گرامی داشت هفته منابع طبیعی كه هر سال از ۱۵ اسفند همزمان با جشن درختكاری آغاز می شود و تا ۲۱ اسفند ادامه می یابد، پوشش خبری لازم را صورت خواهد داد.

کد مطلب 2500765

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