به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میرباقری عصر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: پیشرفتهای بسیار خوبی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است و در نقاط مختلف کشور شاهد این پیشرفتها هستیم.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی هم اکنون بهترین شرایط را از نظر هویت دینی، ملی و انقلابی دارد، اذعان داشت: امروزه ایران در اوج قدرت قرار دارد و هر چند گروهی مانند داعش به جان جهان افتاده و قلب اروپا را متزلزل کرده است ولی هیچ مشکلی برای ایران ایجاد نکرده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی به اقتدار و نقش آفرینی بالای جمهوری اسلامی ایران در سطح ایران و جهان اشاره کرد و افزود: ایران اسلامی دارای تجربه بزرگی از دوران دفاع مقدس و همچنین سرداران بزرگی همچون سلیمانی، کاظمی و همت و ... است که آوازه آنها در جهان شناخته شده است.
وضعیت عمومی موجود کشور نتیجه برنامه ریزی های گذشته است
وی با اشاره به وجود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی در سطح کشور، بیان داشت: ۷۱ درصد از جمعیت کشور در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال هستند که باید از این ظرفیتها به خوبی استفاده شود.
میرباقری با بیان اینکه وضعیت عمومی موجود کشور نتیجه برنامه ریزیهای گذشته است، اذعان داشت: باید آسیبها را به خوبی شناسایی کنیم تا سرعت پیشرفت بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامهریزیهای پیش از انقلاب تکبعدی بود و توجهی به مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی نمیشد، افزود: پس از انقلاب نیز به علت برخی گرفتاریها، برنامه ریزی های توسعه ای کشور جامع نبود.
۵۰ درصد کارگاههای صنعتی و سهم تولیدی کشور در سه استان قرار دارد
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اینکه تغییراتی در دولت جدید در دولت جدید صورت گرفته است، افزود: برنامهریزیهای گذشته همهجانبه نبود و باعث ایجاد وضعیتی نامتعادل شد و بخش عمده ثروت کشور در هفت استان متمرکز بود.
وی با اشاره به اینکه محرومیت گستردهای هم اکنون در ۲۵ استان کشور وجود دارد، اذعان داشت: ۱۵ استان در وضعیت بسیار نابسامان و ۱۰ استان در وضعیت متوسط هستند.
میرباقری با اشاره به اینکه ۵۰ درصد کارگاههای صنعتی و سهم تولیدی کشور در سه استان قرار دارد، افزود: ۵۴ درصد واحدهای تحقیقاتی کشور در استانهای تهران، اصفهان و خراسان قرار دارد.
وی اظهار داشت: بهترین شرایط طبیعی کشور در استانهای کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و لرستان است ولی این استانها دارای بیشترین جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.
مهاجرت ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور برای بهبود وضعیت
وی با بیان اینکه بر اساس سرشماری سه سال پیش، حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور برای بهبود وضعیت خود مجبور به جابجایی شده اند، اضافه کرد: عدم برنامهریزی مناسب باعث مشکلات مهاجرتی شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با بیان اینکه عدم برنامهریزی همهجانبهنگر باعث بروز چنین مشکلاتی میشود، خاطرنشان ساخت: در عسلویه نیز شاهدیم که ترکیب جمعیتی با حضور نیروهای پرتعداد شاغل در تاسیسات پارس جنوبی به هم خورده است.
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