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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۴۸

رکورد میزان کشته شدن غیرنظامیان در افغانستان شکست

رکورد میزان کشته شدن غیرنظامیان در افغانستان شکست

​افغانستان در سال گذشته میلادی شاهد بیشترین میزان کشته شدن غیرنظامیان در جنگ نظامیان ناتو با طالبان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در آخرین سال حضور نظامیان ناتو در افغانستان میزان کشته شدن غیرنظامیان در نبرد با طالبان رکورد شکسته است. دفتر ماموریت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با اعلام این که در سال 2014 میزان قربانی شدن غیرنظامیان در جنگ افغانستان 22 درصد افزایش داشته، این میزان را بیشترین میزان از سال 2009 تا کنون دانست.

طبق این گزارش در سال گذشته میلادی 3 هزار و 699 غیرنظامی در افغانستان کشته و 6 هزار و 849 نفر دیگر مجروح شده اند. این میزان نسبت به سال 2013 نشانگر 21 درصد رشد است. گزارش سالانه یوناما همچنین حاکی است شبه نظامیان طالبان مسئول کشته شدن حدود 70 درصد قربانیان هستند.

بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ملل از زمان آغاز شدت گرفتن حملات نظامی در افغانستان در شش سال پیش، 17 هزار و 774 غیرنظامی کشته و 29 هزار و 971 نفر دیگر مجروح شده اند.

کد مطلب 2500768

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