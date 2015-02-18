بخشی از دیوار دانشگاه شهید چمران اهواز تخريب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید چمران اهواز درآستانه دو رویداد فرهنگی مهم همچون نخستین جشنواره بین المللی فیلم های علمی اهواز و جشنواره شهدای دانشجو با تخریب بخشی از دیوار خود مواجه شد.

عصر امروز قسمتی از دیوار کوی اساتید این دانشگاه از سوی یک معارض شخصی تخریب شد. این مسئله موجی از نارضایتی اساتید دانشگاه را برانگیخت به طوری که در این زمان تعدادی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز به منظور اعلام نارضایتی خود از این رویداد به محل استانداری خوزستان رفته اند.

سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: مدتی است، برخی افراد به دنبال زمین خواری و سو استفاده از زمین های دولتی هستند و اسنادی را تهیه و اقدام به تخریب بناهای دانشگاه می کنند.

محمد رعایایی افزود: متاسفانه عصر امروز ( ۲۹ بهمن) افرادی اقدام به تخریب ۳۰۰ متر از دیوار دانشگاه شهید چمران اهواز کردند که این مسله باعث ایجاد رعب و وحشت بین خانواده های اساتید دانشگاه شد.

وی با بیان اینکه این مکان از سال ۵۴ در اختیار دانشگاه شهید چمران اهواز قرار دارد، گفت: چگونه می شود یک نفر بعد از گذشت این همه سال مدعی مالکیت این زمین ها را مطرح کند.

رعایایی تصریح کرد: این افراد در روزی حکم قضایی را گرفتند که دو روز بعد از آن تاریخ تعطیل است و این مسله نشان می دهد این کار به صورت دقیق و حساب شده صورت گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری دو رویداد فرهنگی مهم در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در روز های آینده دو رویداد فرهنگی مهم در این دانشگاه به وقوع می پیوندد و این مسئله چندان خوشایند نیست. این حرکت غیر فرهنگی برای سومین بار به وقوع پیوسته و باعث شده تا موجی از نارضایتی در بین اساتید دانشگاه به وجود بیاید.

سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: مسئولان استانی حساسیت کمی نسبت به این حرکت غیر فرهنگی دارند و با اینکه این دانشگاه از قدمتی ۶۰ ساله برخوردار است اما تا کنون اقدام شاخصی در این زمینه صورت نگرفته است.

تاکنون دو بار جلوی این حرکت را گرفته ایم

فرماندار اهواز نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اگر حرکت صورت گرفته قانونی باشد نمی توان جلوی آن را گرفت.

اسماعیل ارزانی بیرگانی افزود: تاکنون دو بار جلو این حرکت را گرفته ایم. پرونده این مسئله تشکیل شده است و بررسی های لازم بر روی آن انجام خواهد گرفت.