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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۵۶

مواضع اتحادیه عرب در قبال یمن

مواضع اتحادیه عرب در قبال یمن

معاون دبیر کل اتحادیه عرب از ادامه رایزنی ها برای برگزاری نشست در سطح وزیران خارجه درباره یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، احمد بن حلی معاون دبیر کل اتحادیه گفت: نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب مامور رایزنی با وزیران خارجه کشورهای عربی برای تعیین موعد نشست این اتحادیه در سطح وزیران در نزدیکترین زمان درباره یمن شده است.

وی بیان کرد: دبیرخانه اتحادیه عرب فردا نتایج رایزنی های ویژه درباره موعد نشست وزیران خارجه درباره یمن را اعلام می کند و به احتمال زیاد هفته آینده نشست برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر اتحادیه عرب با صدور بیانیه ای بر وحدت یمن و حفظ حاکمیت و استقلال آن و مخالفت با دخالت در امور داخلی آن و ضرورت برقراری ثبات سیاسی و امنیتی در آن تاکید کرد.

کد مطلب 2500770

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