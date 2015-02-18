به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دژاکام بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران نواحی و مناطق آموزش و پرورش که با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خانه معلم قم برگزار شد، اظهار کرد: در دوره متوسطه سعی شده است تا از افرادی استفاده شود که از اطلاعات کامل و جامعی نسبت به این دوره برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه مدیران نواحی و مناطق آموزش و پرورش قم سابقه خوبی در دوره متوسطه دارند، گفت: امسال افتخار داریم که رتبه کنکور را از ۱۱ به رتبه ۵ بهبود بخشیدیم و این از تلاش‌های همکاران ما در دوره متوسطه است.

مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه شاخص‌های دوره متوسطه از جمله تراکم و ساماندهی دانش آموزان، فضای مناسب و استفاده از دبیران متخصص رعایت شده است، افزود: با رعایت این موارد اما در بحث نیروی انسانی از استان‌هایی هستیم که با کمبود مواجه است.

وی با بیان اینکه در دوره ابتدایی هزار و ۱۰۰ نیرو کمبود داریم، ادامه داد: علاوه بر این بسیاری از معلمان قم در حال بازنشستگی هستند.

دژاکام با اشاره به اینکه در بخش هنرستان‌ها ۳۳ درصد از شاخص کشور عقب هستیم، تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده به شیوه‌ای حرکت کنیم که بتوانیم این شاخص را ارتقا بخشیم.

وی با بیان اینکه امروز تجهیز یک هنرستان حداقل ۲ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، گفت: باید در گسترش این مراکز تلاش شود و باید این نگاه که تنها دانش آموزان ضعیف به هنرستان‌ها بروند تغییر پیدا کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: مسائل مربوط به هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و تجهیز آنها یکی از بخش‌هایی است که در سفر رئیس جمهوری به آن پرداخته خواهد شد.

افزایش هنرستان‌های استاندارد در قم

معاون آموزش متوسطه اداره ‌کل آموزش و پرورش استان قم نیز در این جلسه با بیان توسعه و توجه بیشتر به هنرستان‌ها ومراکز فنی و حرفه‌ای، گفت: در این خصوص در استان قم افزایش هنرستان‌های استاندارد از ۱۸ هنرستان به ۲۰ هنرستان و افزایش ۱۲ رشته محل جدید به هنرستان‌ها صورت گرفته است.

علیرضا یاری اظهار کرد: اکنون مفتخریم رتبه ۵ کنکور سراسری را کسب کرده‌ایم که از این تعداد حدود ۶۲ نفر در مقطع پزشکی قبول شده‌اند.

وی از کسب رتبه نخست قم درکنکور سراسری در گروه زبان خارجی خبر داد و گفت: کسب ۲۴ رتبه تک رقمی در گروه‌های مختلف در کنگور سراسری، کسب رتبه ۶ در علوم ریاضی و رتبه ۱۰ در علوم انسانی در منطقه دو، کسب ۱۸۱ رتبه زیر دو هزار بدون احتساب هیچ گونه سهمیه از دیگر موفقیت‌های دانش آموزان قمی در کنکور سراسری است.

معاون آموزش متوسطه اداره ‌کل آموزش و پرورش قم برگزاری آزمون‌های پیشرفت تحصیلی را از دیگر اقدامات در دوره متوسطه نام برد و افزود: در زمینه توزیع متوازن دانش آموزان در رشته نظری نسبت به سال گذشته اقداماتی صورت گرفته و این توازن رعایت شده است.

وی جلوگیری از افزایش کمی دانش آموزان در رشته ادبیات و علوم انسانی و اجرای طرح کیفیت بخشی به این رشته، اجرای طرح معلم همیار، برگزاری کلاس‌های جمع بندی کنکور برای دانش آموزان فرهنگیان، برگزاری آزمون‌های ورودی مدارس خاص، افزایش پوشش تحصیلی در متوسطه از ۷۶.۱ به ۷۸.۴، افزایش پوشش دانش آموزان مناطق محروم در شرکت در کلاس‌های جبرانی، تقویتی و کنکور از ۱۱ هزار و ۱۵۵ به ۱۵ هزار ۶۴۲ نفر را از اقدامات صورت گرفته نام برد.

کسب دو رتبه برگزیده نانو توسط دانش آموزان قمی

یاری همچنین کسب مدال برنز در المپیاد ادبیات توسط دانش آموز قمی، کسب رتبه دوم در جشنواره خارزمی، کسب دو رتبه برگزیده نانو از ۳۰ رتبه بر‌تر کشور و افزایش معدل در ۱۴ درس در امتحانات نهایی نسبت به سال قبل را به عنوان موفقیت‌های این استان معرفی کرد.

وی تصریح کرد: در دوره دوم متوسطه طرح‌هایی چون برگزاری دوره ضمن خدمت برای توانمند سازی مدیران وجود دارد که همین هفته با کیفیت هرچه تمام در حال انجام است.

معاون آموزش متوسطه اداره‌ کل آموزش و پرورش قم در ادامه برگزاری کارگاه‌های مختلف برای دبیران، برگزاری همایش دبیران بر‌تر نواحی و مناطق، طرح همیار معلم، طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان پیش دانشگاهی برای آمادگی درکنکور، برگزاری کلاس‌های جمع بندی کنکور در ایام عید، ساماندهی فضا و نیروی انسانی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در دوره متوسطه نام برد.

وی افزایش ۱۲ رشته محل جدید به هنرستان‌ها، جذب هزار و ۱۲۴ نفر هنرجو در این مراکز، اختصاص ۲ میلیارد ریال اعتبار، خرید تجهیزات جهت توسعه مراکز فنی و حرفه‌ای و کاردانش به مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، افزایش هنرستان‌های استاندارد از ۱۸ هنرستان به ۲۰ هنرستان را از اقدامات صورت گرفته در این بخش معرفی کرد و گفت: کسب رتبه‌های بر‌تر در هنرستان‌های فنی حرفه‌ای قم حاصل تلاش‌هایی است که در این بخش صورت گرفته است.

یاری اظهار داشت: اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه با پوشش ۷۸ مدرسه در سه سطح با هدف شناسایی مدیران توانمند و تشکیل دوره آموزش ضمن خدمت از اقدامات صورت گرفته در دوره اول متوسطه است.

در این مراسم مدیران مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان قم نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود امر آموزش در مدارس به معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ارائه کردند.