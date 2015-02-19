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۳۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۴۰

چهار عکس از شیراز به جشنواره عکس اروند راه یافتند

چهار عکس از شیراز به جشنواره عکس اروند راه یافتند

شیراز- چهار عکاس از شیراز به بخش مسابقه عكس پنجاه و دومين جشنواره منطقه‌ای سينمای جوان اروند راه يافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا يزداني با 3 قطعه عكس ، سيد محمدصادق حسيني با یک قطعه عكس، محمدرضا دهداري با یک قطعه عكس  وميثاق جراحي با یک قطعه از شيراز به این رقابت راه یافتند.

در میان راه‌يافتگان به بخش مسابقه عكس جشنواره اروند 43 تك عكس و یک مجموعه عكس از 27 عكاس به بخش مسابقه عكس پنجاه و دومين جشنواره منطقه‌اي سينماي جوان اروند راه يافتند.

محمد ستاري، محمدرضا چايفروش و يلدا معيري اعضاي هيات انتخاب و داوري بخش عكس جشنواره راوند از بين 1003 قطعه عكس رسيده به دبيرخانه جشنواره تعداد 43 تك عكس و یک مجموعه عكس را براي رقابت در بخش مسابقه جشنواره انتخاب كردند.

پنجاه و دومين جشنواره منطقه‌اي سينماي جوان اروند از تاريخ 1 الي 4 اسفندماه در شهر آبادان و به‌صورت همزمان در خرمشهر، در سه بخش فيلم كوتاه، فيلم‌نامه و عكس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2500772

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