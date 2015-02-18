نیجریه از کشته شدن 300 شورشی بوکو حرام خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، در عملیات ارتش نیجریه علیه شورشیان بوکو حرام در یک هفته اخیر دست کم 300 شورشی کشته شده اند. ارتش نیجریه با اعلام این مطلب از برگزاری عملیات مذکور در 11 منطقه از این کشور خبر داد.

بر این اساس در حملات ارتش به شورشیان که با پشتیبانی نیروی هوایی انجام گرفته همچنین میزان قابل توجهی از ادوات سنگین بوکو حرام منهدم شده است. این در حالی است که بوکو حرام در مناطق تحت کنترل خود در شمال نیجریه اعلام خلافت کرده است.

طبق آمارهای غیر رسمی شورشیان تنها در سال گذشته حدود 10 هزار نفر را در حملات خود به مناطق مختلف نیجریه و کشورهای هم مرز با این کشور نظیر کامرون، نیجر و چاد کشته اند. این کشورها برای مقابله با بوکو حرام یگان نظامی مشترکی متشکل از 8 هزار و 700 نیروی نظامی تشکیل داده اند.

پیشتر ژنرال «جیمز لیندر» فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه آفریقا وعده کمک های نظامی و اطلاعاتی به دولت های مذکور برای مقابله با بوکو حرام داده است.