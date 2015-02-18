طرح ها و شیوه های تبلیغی باید روحانیون بر اساس نیاز جوانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عزت کمال زاده شامگاه چهارشنبه در حاشیه برگزاری دوره آموزشی مدیریت سازمانی ویژه مدیران کل استانی سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اهمیت کار سازمان تبلیغات اسلامی افزود: پیامبر اکرم (ص) فرموده اند بهترین امت من کسانی هستند که مردم را به سمت خدا دعوت کنند.

فرماندار قشم اظهارداشت: هیچ نهادی با سازمان تبلیغات اسلامی به لحاظ معنویت قابل مقایسه نبوده به خصوص اینکه تحت اشراف دفتر مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.

کمال زاده به بیان اینکه همه ما نسبت به قشر روحانیت بعنوان هدایت گر انسانها ، احساس خاصی داریم ابرازداشت: رصد مشکلات و شنیدن حرف‏های مخاطب توسط روحانیون، باعث می شود در عرصه تبلیغ موفق تر باشند و مخاطب به این تصور می رسد که مبلغان دینی گفتارشان با عملشان متفاوت نیست.

وی افزود: امروز جوانان ما متفاوت تر از گذشته هستند لذا باید به صورت کلی و سازماندهی شده بر روی افکار و اذهان آنان کار شود.

فرماندار قشم ادامه داد: جوانان به جایی رسیده اند که خواسته هایشان را در مسائل دینی و اجتماعی به ما نشان می دهند و می گویند چه نیازهایی دارند، شما روحانیون که در حوزه تبلیغات اسلامی کار می کنید امری ضروری است تا فرزندان به سوی معنویت گرایش پیدا کنند و از دین گریزان نشوند و این به دست توانای شما تحقق می یابد.

کمال زاده گفت: باید در قلب بچه ها وارد شویم و قلب بچه ها را با مبانی اسلامی و دینی تلفیق کنیم که آنها احساس کنند اسلام در قلب آنهاست.

وی گفت: طرح ها و برنامه ها و شیوه های تبلیغی نوین و ارتباطاتی که روحانیون با جوانان برقرار می کنند خیلی لازم و ضروری است.

فرماندار قشم با اشاره به معضلات دجالواره ها گفت: در برنامه های ماهواره ای تنها مشکل ما ، تهاجم فرهنگی نیست الان بچه های ما چیزهایی که از مذهب و روحانیت ما نیاز دارند دریافت نمی کنند.

وی با اشاره به جریان بیداری اسلامی به نقش انقلاب اسلامی ایران در این زمینه اشاره کرد و افزود: عمده پیشرفت و شکل گیری جریان بیداری اسلامی مرهون انقلاب اسلامی ایران است که شعار استقلال و آزادی و عدالت خواهی را به گوش مسلمانان جهان رساند.