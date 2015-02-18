عملکرد بازیکنان تیم والیبال شهرداری ارومیه عالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر سید عباسی چهارشنبه شب پس از پیروزی 3 بر صفر تیمش مقابل جواهری گنبد در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بخش اعظمی از موفقیت امروز را مدیون تشویق های پرشور و حمایت تماشاگران ارومیه ای بود که انگیزه مضاعفی به تیم داد.

وی ادامه داد: تیم گنبد هم یکی از مدعیان گروه الف به شمار می رفت که با قرار گرفتن در رده چهارم امروز آمده بود که از ما امتیاز بگیرد و خوشحالم که ما پیروز میدان شدیم.

سید عباسی با اشاره به اینکه در ست دوم اشتباهات زیادی در سرویس داشتیم ولی در ادامه توانستیم امتیازات از دست رفته را جبران کنیم اظهار داشت: در این ست با تغییر تاکتیک نیز توانستیم نتیجه را تغییر دهیم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه ادامه داد: بازی برگشت هفته آینده برابر تیم جواهری گنبد با توجه به جو سنگین سالن و تماشاگران پرشور آنان که از حمایت تماشاگران زیادی برخوردار است سخت خواهد بود و از الان باید تمرکز خود را افزایش دهیم.



سیدعباسی به بازی های بعد تیم شهرداری ارومیه اشاره کرد و یاد آور شد: امیدوارم با مساعدت فدارسیون بازیهای دور پلی آف به صورت ضربدری انجام شود.

بای محمد حاجیلی دوجی سرمربی تیم بازرگانی جواهری گنبد از حضور در نشست خبری پس از بازی امروز امتناع کرد.

پیشتر بر اساس اعلام مسئولان باشگاه شهرداری ارومیه قرار بود اسلوبودان کواچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران در این نشست خبری حضور داشته باشد ولی به دلایل نامعلومی در این جلسه حضور نیافت.