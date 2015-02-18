۸۵ درصد بخشداران استان بوشهر از نیروهای جوان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های گسترده و بی‌نظیری است که از جمله می‌توان به برخورداری از بیش از ۹۳۷ کیلومتر مرز ساحلی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و همه جانبه است، خاطرنشان ساخت: در استان بوشهر هشت شهرستان ساحلی هستند و ظرفیت‌های گسترده دیگری نیز در استان وجود دارد.

استاندار بوشهر ادامه داد: به منظور بهره گیری از دیدگاه‌های نخبگان و اولویت بندی اجرای طرح ها نشست‌های هم اندیشی توسعه‌ای با مشارکت نخبگان و تشکل های مردمی در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه از نظرات و دیدگاه‌های مردمی در در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای طرح‌های مختلف استفاده می‌کنیم، اذعان داشت: مشارکت مردم استان بوشهر در عرصه‌های مختلف کم‌نظیر است و نمونه آن را در ۲۲ بهمن به خوبی مشاهده کردیم.

سالاری به وجود تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در حجم بالا در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: از دیگر ظرفیت‌های استان بوشهر می‌توان به گردشگری و تجارت و بازرگانی اشاره کرد.

وی به حضور فعال مردم استان بوشهر در عرصه اجتماعی از جمله تشکل‌های مردم نهاد، فضاهای مجازی، استفاده از اینترنت و عرصه‌های سرنوشت ساز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در استان بوشهر ۲۱ بخشدار از ۲۵ بخشدار از افراد جوان انتخاب شدند و نخستین بخشدار بانوی استان نیز فعالیت خود را در این دولت شروع کرد.