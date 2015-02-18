۱/۵ تن تریاک از قاچاقچیان مسلح در جنوب شرق ایران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی در این باره اظهار داشت: در پی اطلاع ماموران از قاچاق مواد مخدر در مناطق صعب العبور به وسیله چهارپایان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با اطلاع از این موضوع با هماهنگی های صورت گرفته، چند تیم ویژه از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان بررسی این موضوع را به طور گسترده آغاز کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ماموران پس از چند روز اقدام های گسترده تخصصی، بامداد امروز در سه نقطه از منطقه کوهستانی سراوان قاچاقچیان مسلح را به همراه مواد مخدر شناسایی و زیر نظر قرار دادند.

رحیمی افزود: قاچاقچیان مسلح پس از مشاهده ماموران بلافاصله اقدام به درگیری مسلحانه با آنان کردند که پس از حدود یک ساعت درگیری شدید، با توجه به تنگ شدن عرصه سوداگران مرگ با برجای گذاشتن موادمخدر و استفاده از تاریکی شب و کوهستانی بودن منطقه از محل متواری شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در مناطق درگیری از این محل ۸۳۹ کیلو تریاک و ۱۶ کیلو مرفین کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی نیروی انتظامی در منطقه افزود: همچنین در عملیاتی دیگر ماموران از دپو قابل توجهی مواد مخدر در شهرستان ایرانشهر مطلع شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: ماموران انتظامی ایرانشهر پس از شناسایی محل دپو مواد مخدر که یک منزل مسکونی بود با حکم قضایی وارد منزل شناسایی شده که پس از بازرسی مکان فوق، ۷۲۰ کیلوگرم تریاک را به همراه یک قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در این زمینه یک نفر قاچاقچی دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستان و بلوچستان دارای هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با دو کشور پاکستان و افغانستان است که بر اساس آمارها اکنون به تنهایی در کشور افغانستان بیش از ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی آن زیر کشت خشخاش است.